У Миколаєві хочуть ліквідувати «білі плями», де ніхто не відповідає за прибирання. Скриншот з відео МАРТа

У Миколаєві планують чіткіше визначити, хто відповідає за прибирання різних територій міста. Це має вирішити проблему так званих «білих плям» — ділянок, де накопичується сміття, але незрозуміло, хто саме має їх прибирати.

Про це розповів заступник директора департаменту міського господарства Миколаївської міської ради Ігор Набатов в ефірі телеканалу «МАРТ».

За його словами, зараз у місті є території, щодо яких немає чіткого розподілу відповідальності. Через це у разі появи сміття або бруду виникає питання, хто має його прибрати.

— Коли ми маємо якийсь бруд, сміття в тому чи іншому місці нашого міста, то потрібно розуміти, хто це зробив і хто це повинен прибрати. І у випадку, якщо у нас немає чіткого розуміння, чіткого розподілу, то це є проблемою, — пояснив Ігор Набатов.

Він пов’язує появу таких «білих плям» із рішеннями щодо тарифів на утримання будинків. За словами посадовця, у 2017 році тариф на прибирання прибудинкових територій зменшили приблизно на 30%. Відповідно, скоротилася і площа територій, які мали прибирати в межах цього тарифу.

Ігор Набатов зазначив, що раніше під час розрахунку враховували територію приблизно в межах 20 метрів від будинку. Після зменшення тарифу, за його словами, змінилися і площі, які фактично обслуговувалися.

— Саме це призвело до такої проблеми, як «білі плями», коли не зрозуміло, а хто ж це повинен прибрати, — сказав Ігор Набатов.

Вирішити проблему мають нові правила благоустрою Миколаєва. У документі планують чіткіше прописати обов’язки щодо утримання територій, щоб у міста не залишалося ділянок без визначеного відповідального.

— Правила покликані вирішити цю проблему. Я маю надію, що ми зможемо їх затвердити для того, щоб почати працювати в більш правильному ключі, — зазначив Ігор Набатов.

Наразі нові правила благоустрою ще проходять необхідні процедури. Після розгляду двома профільними комісіями документ мають направити до Державної регуляторної служби України. Її висновок матиме рекомендаційний характер. Після цього проєкт рішення зможуть винести на розгляд міської ради.

Нагадаємо, у серпні 2026 року міськрада повернулася до питання оновлення правил благоустрою: спершу стало відомо, що нові норми дадуть можливість карати порушників за перевищення шуму у місті, для чого планують закупити спеціальні прилади вимірювання.

Раніше, також у серпні 2026-го, повідомлялося, що документ винесли на розгляд сесії міськради для затвердження.

Перед тим, у липні 2026 року, йшлося про те, що нова редакція правил, яка має замінити документ 2007 року, пропонує запровадити обов'язкові камери відеоспостереження та нові вимоги до фасадів, а також оновлені підходи до безбар'єрності, поводження з відходами та відповідальності власників будівель.