У Миколаєві хочуть оновити правила благоустрою: обов'язкові камери та нові вимоги до фасадів

Миколаїв Миколаївська область, архівне фото «МикВісті»

У Миколаєві планують ухвалити нову редакцію Правил благоустрою міста. Документ, який має замінити правила 2007 року, пропонує не лише оновити вимоги до утримання міста, а й запровадити нові підходи до безбар'єрності, відеоспостереження, зовнішнього вигляду фасадів, поводження з відходами та відповідальності власників будівель.

Про це йшлося під час засідання комісії з питань житлово-комунального господарства 29 липня, пишуть «МикВісті».

Проєкт рішення підготував департамент житлово-комунального господарства міської ради. Його планували винести на розгляд з голосу, однак члени комісії відмовились розглядати його й взяли час на вивчення.

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— Там 47 сторінок. Документ треба подивитися, вивчати і прийняти, бо це ж наш профіль, — сказав голова комісії Дмитро Іванов. — Те, що я бачу — це осягнути неосяжне. Дуже багато інформації. Це треба проаналізувати, бо в мене з'явилося багато питань з приводу реалізації, контролю, впровадження та фінансування. Я думаю кожен з депутатів захоче більш ретельно розглянути це, — сказала депутатка Олена Шапошнікова.

Однак перший заступник директора департаменту ЖКГ Ігор Набатов презентував ключові моменти оновлених правил благоустрою.

Одне з нововведень — вимога передбачати системи локального відеоспостереження під час нового будівництва, капітальних ремонтів або комплексного благоустрою дворів, парків, зупинок, парковок та інших громадських просторів. Камери планують інтегрувати до міської системи відеонагляду.

Окремий розділ присвячений безбар'єрності. Документ забороняє створювати будь-які перешкоди на маршрутах людей з інвалідністю та інших маломобільних груп населення — зокрема захаращувати пандуси, пониження бордюрів і тактильні елементи. Власників також зобов'язують забезпечувати безпечні тимчасові маршрути під час ремонтів і відновлювати пошкоджені елементи доступності.

Скриншот презентації щодо оновлених Правил благоустрою Миколаєва

Проєкт також встановлює нові вимоги до утримання територій. Зокрема, власники та користувачі будівель повинні мати договори на вивезення побутових і будівельних відходів, встановити урни біля входів до комерційних приміщень, прибирати прилеглу територію та відновлювати пошкоджені елементи благоустрою за власний кошт.

Серед заборон — складування будівельних матеріалів за межами будмайданчиків без погодження, спалювання листя та сміття, змішування будівельних і небезпечних відходів із побутовими, а також блокування пандусів і понижень бордюрів снігом чи іншими предметами.

Скриншот презентації щодо оновлених Правил благоустрою Миколаєва

Ще один напрямок стосується естетики міста. Правила передбачають, що фасади будівель, вивіски, реклама, малі архітектурні форми та покажчики мають відповідати єдиним вимогам, які надалі затверджуватиме виконком міської ради. Самовільно змінювати вигляд фасадів або встановлювати конструкції без погодження забороняється.

Скриншот презентації щодо оновлених Правил благоустрою Миколаєва

Нагадаємо, у Миколаєві створили робочу групу, яка займатиметься питаннями розвитку ринку зовнішньої реклами, впорядкуванням рекламних конструкцій та підготовкою пропозицій щодо їх розміщення у місті.