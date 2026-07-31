 У Миколаєві планують розробити нову житлову стратегію — допомагатимуть німецькі партнери

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Головна Новини Самоврядування 14:00, 31 липня, 2026

У Миколаєві планують розробити нову житлову стратегію — допомагатимуть німецькі партнери

Миколаїв Миколаївська область, архівне фото «МикВісті»Миколаїв Миколаївська область, архівне фото «МикВісті»

У Миколаєві створили робочу групу, яка має розробити житлову стратегію громади та план її реалізації. Місту в цьому допомагатиме один із підрозділів Німецького товариства міжнародного співробітництва GIZ.

Відповідне розпорядження 27 липня підписав перший заступник міського голови Віталій Луков, пишуть «МикВісті».

До робочої групи увійшли представники департаментів міського господарства, архітектури, економічного розвитку й соціального захисту, районних адміністрацій, комунальних установ та підприємств. Очолив її перший заступник директора департаменту ЖКГ Ігор Набатов.

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Група має проаналізувати стан житлового фонду Миколаєва, визначити основні проблеми й потреби, а також підготувати пропозиції щодо відновлення, будівництва та управління житлом.

Як пояснив у коментарі «МикВісті» Віталій Луков, місто розроблятиме документ з урахуванням нового закону про житлову політику.

— Це технологічне питання, щоб скоординувати дії між усіма нашими підрозділами в участі у проєкті, де один із підрозділів GIZ допомагатиме нам розробляти місцеву житлову програму, — сказав він.

За його словами, майбутня стратегія стосуватиметься оренди житла, нового багатоквартирного будівництва та інших напрямів міської житлової політики.

— У нас зараз прийняли новий закон — він в більшості своїй ввійде в дію після закінчення військових дій. Приватизація житла вже буде зупинена. Буде виключно оренда, яка розділяється: соціальне житло і звичайне житло. Тобто ті, хто не встигне приватизувати своє житло, надалі будуть орендарями комунального житла. Це один з аспектів. А там є й інші: будівництво багатоквартирної забудови і так далі. Тобто це для того, щоб розробити таку програму в огляді нового законодавства, — пояснив Віталій Луков.

Після розроблення документ мають винести на громадське обговорення, а потім — на розгляд депутатів міської ради.

— Ми будемо певною мірою пілотним містом. Надалі, можливо, з’являться перші експериментальні проєкти для громад, які вже матимуть таку програму, — додав Віталій Луков.

Нагадаємо, у Миколаєві планують ухвалити нову редакцію Правил благоустрою міста. Документ, який має замінити правила 2007 року, пропонує не лише оновити вимоги до утримання міста, а й запровадити нові підходи до безбар'єрності, відеоспостереження, зовнішнього вигляду фасадів, поводження з відходами та відповідальності власників будівель.

Автор
Юлія Бойченко
Юлія Бойченко
Репортерка
Кореспондентка МикВісті, журналістка з 2018 року, спеціалізується на політиці, реформах, контролі рішень органів місцевого самоврядування та темі відновлення, переможниця журналістського конкурсу ІСАР Єднання у 2024 році.

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