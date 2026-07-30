У центрі Миколаєва два місяці залишається яма з нечистотами: мешканці звернулися до міськради

Яма з нечистотами в центрі Миколаєва. Фото Контакт-центр Миколаївської міської ради

Мешканці будинку на проспекті Центральному у Миколаєві повідомили про яму з нечистотами на проїжджій частині вулиці Гліба Бабича. За їхніми словами, проблема не вирішується близько двох місяців.

Про це йдеться у зверненні до контакт-центру міської ради.

— Це вже два місяці, не менше, і нікому ніякого діла немає. Сморід стоїть страшний, на вулиці спека, це і поширення інфекцій, та і просто неможливо вікна відкрити. Прошу активного втручання у цю ситуацію, прошу терміново ліквідувати цей жах посеред вулиці в центрі міста, — йдеться у зверненні.

Жителі скаржаться, що через витік стічних вод у районі стоїть неприємний запах, який посилюється через спеку. Вони також зазначають, що побоюються санітарних ризиків і не можуть відчиняти вікна у квартирах.

Яма з нечистотами в центрі Миколаєва. Фото Контакт-центр Миколаївської міської ради Яма з нечистотами в центрі Миколаєва. Фото Контакт-центр Миколаївської міської ради

Мешканці просять міську владу прибрати нечистоти та пояснити, чому проблему не вирішили за два місяці.

Нагадаємо, що у Бузькому лимані у Миколаєві виявили забруднену воду, схожу на каналізаційні стоки. Екологи з’ясовують, як вони потрапили у водойму.