 У центрі Миколаєва два місяці залишається яма з нечистотами: мешканці звернулися до міськради

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Головна Новини Суспільство 11:43, 30 липня, 2026

У центрі Миколаєва два місяці залишається яма з нечистотами: мешканці звернулися до міськради

Яма з нечистотами в центрі Миколаєва. Фото Контакт-центр Миколаївської міської радиЯма з нечистотами в центрі Миколаєва. Фото Контакт-центр Миколаївської міської ради

Мешканці будинку на проспекті Центральному у Миколаєві повідомили про яму з нечистотами на проїжджій частині вулиці Гліба Бабича. За їхніми словами, проблема не вирішується близько двох місяців.

Про це йдеться у зверненні до контакт-центру міської ради.

— Це вже два місяці, не менше, і нікому ніякого діла немає. Сморід стоїть страшний, на вулиці спека, це і поширення інфекцій, та і просто неможливо вікна відкрити. Прошу активного втручання у цю ситуацію, прошу терміново ліквідувати цей жах посеред вулиці в центрі міста, — йдеться у зверненні.

Жителі скаржаться, що через витік стічних вод у районі стоїть неприємний запах, який посилюється через спеку. Вони також зазначають, що побоюються санітарних ризиків і не можуть відчиняти вікна у квартирах.

Яма з нечистотами в центрі Миколаєва. Фото Контакт-центр Миколаївської міської радиЯма з нечистотами в центрі Миколаєва. Фото Контакт-центр Миколаївської міської ради
Яма з нечистотами в центрі Миколаєва. Фото Контакт-центр Миколаївської міської радиЯма з нечистотами в центрі Миколаєва. Фото Контакт-центр Миколаївської міської ради

Мешканці просять міську владу прибрати нечистоти та пояснити, чому проблему не вирішили за два місяці.

Нагадаємо, що у Бузькому лимані у Миколаєві виявили забруднену воду, схожу на каналізаційні стоки. Екологи з’ясовують, як вони потрапили у водойму.

Автор
Таміла Ксьонжик
Таміла Ксьонжик
Кореспондент
Кореспондентка МикВісті з 2026 року, спеціалізується на культурі, політиці та фоторепортажах. З 2024 року здобуває освіту журналіста у Чорноморському національному університеті імені Петра Могили, спеціальність Журналістика

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