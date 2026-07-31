Миколаїв передасть державі землю під трасою М-14 на в'їзді до міста. Фото: Служба автодоріг

Миколаївська міська рада погодила передачу із комунальної у державну власність земельної ділянки під автомобільною дорогою державного значення М-14 «Одеса — Мелітополь — Новоазовськ» у межах міста.

Відповідне рішення депутати ухвалили під час сесії міської ради, 30 липня, пишуть «МикВісті».

Йдеться про земельну ділянку площею 5,86 гектара, розташовану на в'їзді до Миколаєва з боку Одеси.

Перед голосуванням депутат Олександр Береза попросив розглянути це питання окремо. Він пояснив, що рішення необхідне, аби офіційно оформити передачу земельної ділянки під дорогою державі.

— Це в'їзд зі сторони Одеси до Миколаєва. Знаю, наскільки Служба відновлення та розвитку інфраструктури опікується цим питанням. Тому прошу колег підтримати, щоб це рішення пройшло, — сказав Олександр Береза.

Як зазначено у проєкті рішення, підставою для передачі землі стало звернення Служби відновлення та розвитку інфраструктури у Миколаївській області. Ділянка має цільове призначення для розміщення та експлуатації об'єктів автомобільного транспорту та дорожнього господарства.

Нагадаємо, у лютому 2025-го Служба відновлення та розвитку інфраструктури Миколаївської області відзвітувала, що завершила ремонт ділянки автодороги М-14 «Одеса — Мелітополь — Новоазовськ» при в'їзді у Миколаїв, облаштувавши там камери та систему зважування у русі. До цього, у грудні 2023-го, служба повідомляла, що за 29,8 мільйона гривень відремонтує ще одну ділянку цієї ж траси на Миколаївщині.