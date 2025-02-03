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При в'їзді у Миколаїв на М-14 завершили ремонт дороги, тепер там камери та система зважування у русі

Оновлена ділянка автодороги М-14. Фото: Служба відновлення та розвитку інфраструктури у Миколаївській областіОновлена ділянка автодороги М-14. Фото: Служба відновлення та розвитку інфраструктури у Миколаївській області

Служба відновлення та розвитку інфраструктури у Миколаївській області відзвітувала про завершення ремонту ділянки автодороги М-14 «Одеса — Мелітополь — Новоазовськ» при вʼїзді у Миколаїв.

У відомстві зазначили, що капітальний ремонт провели на ділянці траси від 126-го до 129-го кілометра. Зокрема, відремонтували понад три кілометри цементобетонного покриття, а також шляхопровід, підходи до нього та з’їзди на транспортній розв’язці.

Система зважування у русі на вʼїзді до Миколаєва. Фото: Служба відновлення та розвитку інфраструктури у Миколаївській областіСистема зважування у русі на вʼїзді до Миколаєва. Фото: Служба відновлення та розвитку інфраструктури у Миколаївській області
Сертифікат по введення в експлуатацію ділянки автодороги М-14. Фото: Служба відновлення та розвитку інфраструктури у Миколаївській областіСертифікат по введення в експлуатацію ділянки автодороги М-14. Фото: Служба відновлення та розвитку інфраструктури у Миколаївській області
Оновлений шляхопровід на вʼїзді до Миколаєва. Фото: Служба відновлення та розвитку інфраструктури у Миколаївській областіОновлений шляхопровід на вʼїзді до Миколаєва. Фото: Служба відновлення та розвитку інфраструктури у Миколаївській області

Крім того, облаштували зупинки громадського транспорту з автопавільйонами, встановили дорожні знаки, бар’єрне огородження та нанесли розмітку.

Також змонтували освітлення та камери відеоспостереження для моніторингу стану доріг. Над проїзною частиною встановили інформаційне табло, а також обладнали систему зважування у русі (WIM).

Що таке WIM?

WIM (Weigh-In-Motion) — це високотехнологічна система, яка дозволяє здійснювати цілодобовий моніторинг руху вантажівок в реальному часі. Спеціальні датчики збирають інформацію про загальну вагу транспорту, навантаження на кожну вісь, кількість осей, габаритні розміри та номерні знаки. У разі порушення габаритно-вагових норм система автоматично передає дані до Державної служби України з безпеки на транспорті, що дає змогу оперативно штрафувати порушників. 

Окрім цього, на цій же ділянці дороги завершено ремонтні роботи транспортної розв’язки на перехресті М-14 і Т-15-06, які розпочали ще у 2021 році.

Роботи з ремонту транспортної розв’язки тривали кілька років і включали відновлення мосту довжиною 89,6 метрів, а також ремонту ділянки дороги довжиною 3,1 кілометри. У серпні 2023 року було відновлено роботи, а у вересні того ж року відкрито рух по цій ділянці дороги. 

Раніше повідомлялось, що на під’їзді до Миколаєва розпочне роботу комплекс зважування в русі. Він автоматично контролюватиме вагу вантажівок, які їдуть дорогою, без зупинки транспорту.

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