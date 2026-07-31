Черга через обвали на 12 колекторах, — у водоканалі пояснили затримку з ремонтом на вул. Гліба Бабіча у Миколаєві

Провалля з нечистотами по вул. Гліба Бабіча. Фото: Contact сenter при Миколаївській міськраді

Провалля з нечистотами посеред дороги на вулиці Гліба Бабіча (8 Березня) у Миколаєві сталося через руйнування самопливного колектору. По місті було 12 обвалів колекторів, тому на ремонт була черга.

Про це у коментарі «МикВісті» повідомили у Миколаївводоканалі.

Нагадаємо, миколаївці поскаржилися, що вже кілька місяців є яма з нечистотами на проїжджій частині вулиці Гліба Бабіча, від якої поширюється сморід. Також жителі просили вирішити питання, оскільки водоканал вже кілька разіва відкачував воду, але це яма знов наповнювалася.

Провалля з нечистотами по вул. Гліба Бабіча. Фото: Contact сenter при Миколаївській міськраді

У водоканалі зазначили, що аварія сталася через руйнування колодязя на самопливному колекторі по вулиці Гліба Бабіча. Але одразу не зробили ремонт через чергу на аналогічні роботи.

— Протягом 2-3 місяців у нас по місту сталися обвали на 12 колекторах, тому утворилася черга з ліквідації наслідків. 29 липня розпочалися відновлювальні роботи саме на цій локації (Гліба Бабіча, — прим.). Плануємо завершити ремонт найближчим часом, — повідомили у водоканалі.

Нагадаємо, директор МКП «Миколаївводоканал» Геннадій Ізюмов назвав найбільш проблемними ділянками для підприємства каналізаційні колектори, які руйнуються через газову корозію.

Наразі триває ремонт колектору по вулиці Малій Морській біля ТРЦ «Портал», через що змінили рух трамваїв.