 Дрон вдарив у автозаправку у Миколаївському районі: серед постраждалих 4-річна дівчинка

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Головна Новини Інциденти 15:36, 01 серпня, 2026

Дрон вдарив у автозаправку у Миколаївському районі: серед постраждалих 4-річна дівчинка

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1 серпня росіяни поцілили в АЗС на Миколаївщині. Фото: Суспільне Миколаїв1 серпня росіяни поцілили в АЗС на Миколаївщині. Фото: Суспільне Миколаїв

Удень 1 серпня російські війська, атакували безпілотником «Клин» автозаправну станцію в Миколаївському районі. Внаслідок удару постраждали троє членів однієї родини, серед яких чотирирічна дитина.

Про це повідомив виконуючий обовʼязки начальника Миколаївської ОВА Георгій Решетілов.

За попередньою інформацією, поранення дістали 4-річна дівчинка, її 29-річна мати та 61-річний дідусь.

1 серпня росіяни поцілили в АЗС на Миколаївщині. Фото: Суспільне Миколаїв1 серпня росіяни поцілили в АЗС на Миколаївщині. Фото: Суспільне Миколаїв
1 серпня росіяни поцілили в АЗС на Миколаївщині. Фото: Суспільне Миколаїв1 серпня росіяни поцілили в АЗС на Миколаївщині. Фото: Суспільне Миколаїв
1 серпня росіяни поцілили в АЗС на Миколаївщині. Фото: Суспільне Миколаїв1 серпня росіяни поцілили в АЗС на Миколаївщині. Фото: Суспільне Миколаїв

Усі постраждалі отримали легкі травми. Наразі вони проходять медичне обстеження.

Також 1 серпня російські війська двічі атакували Миколаївську область ударними безпілотниками типу «Шахед». Внаслідок обстрілів пошкоджене цивільне судно та поранений 60-річний чоловік.

Обстріли АЗС на Миколаївщині

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Про першу атаку росіян по АЗС у Миколаївській області стало відомо 2 липня. У Миколаївському районі російський «Shahed» влучив в автозаправну станцію у Костянтинівській громаді. Внаслідок удару загинув 45-річний чоловік. Ще двоє чоловіків віком 33 та 44 років дістали поранення. Одного з них госпіталізували у тяжкому, але стабільному стані, іншого — у стані середньої тяжкості. Удар повністю знищив будівлю АЗС та три легкові автомобілі.

Після цього голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім повідомив, що в області створять спеціальний чат для власників автозаправних станцій. Через нього їх оперативно інформуватимуть про загрозу ударів російських безпілотників.

Наступні кілька діб під атаку потрапили вже декілька громад, в яких було пошкоджено АЗС.

Однією з них була заправка компанії SOCAR, де розповіли, що атака сталась на АЗС у селі Нечаяне. Персонал у той момент перебував в укритті. Пізніше стало відомо, що Міністерство закордонних справ Азербайджану викликало посла Росії Михайла Євдокимова та передало йому офіційну ноту протесту через удар по заправці.

7 липня в уряді анонсували посилення заходів безпеки на автозаправних станціях у прифронтових регіонах через систематичні російські удари по паливній інфраструктурі.

Автор
Аліса Мелікадамян
Аліса Мелікадамян
Випускова редакторка, репортерка
Випускова редакторка і репортерка МикВісті, журналістка з 2018 року, спеціалізується насамперед на судовій тематиці, висвітленні судових процесів, політики, відео- й фоторепортажів та інтерв’ю, переможниця журналістського конкурсу ІСАР Єднання «Відновлення України: шлях до єдності» у 2024 році.

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