 Повітряні Сили показали, як боєць мобільної вогневої групи збив реактивний «Шахед» із ПЗРК на Миколаївщині

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Головна Новини Оборона 2:30, 02 серпня, 2026

Повітряні Сили показали, як боєць мобільної вогневої групи збив реактивний «Шахед» із ПЗРК на Миколаївщині

Військовий знищив реактивний ударний безпілотник під час повітряної атаки. Фото: Командування Повітряних Сил ЗСУВійськовий знищив реактивний ударний безпілотник під час повітряної атаки. Фото: Командування Повітряних Сил ЗСУ

Воїн мобільної вогневої групи 137-го батальйону охорони Повітряного командування «Південь» знищив російський реактивний ударний безпілотник типу «Шахед» під час атаки на Миколаївщину.

Про це 1 серпня повідомило Командування Повітряних сил ЗСУ.

Зазначається, що ворожу ціль із переносного зенітного ракетного комплексу ліквідував військовослужбовець Сергій.

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У Повітряних силах також оприлюднили відео, на якому зафіксовано момент ураження російського безпілотника та емоції військового одразу після успішного збиття.

«На відео — кадри ураження цілі та щирі емоції Сергія одразу після успішного збиття», — зазначили у Командуванні Повітряних сил ЗСУ.

Нагадаємо, військові 40 бригади морської піхоти на рекордній висоті збили російський безпілотник ZALA у небі біля Миколаєва.

Автор
Аліса Мелікадамян
Аліса Мелікадамян
Випускова редакторка, репортерка
Випускова редакторка і репортерка МикВісті, журналістка з 2018 року, спеціалізується насамперед на судовій тематиці, висвітленні судових процесів, політики, відео- й фоторепортажів та інтерв’ю, переможниця журналістського конкурсу ІСАР Єднання «Відновлення України: шлях до єдності» у 2024 році.

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