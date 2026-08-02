Повітряні Сили показали, як боєць мобільної вогневої групи збив реактивний «Шахед» із ПЗРК на Миколаївщині
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- Аліса МелікадамянВипускова редакторка, репортерка
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Воїн мобільної вогневої групи 137-го батальйону охорони Повітряного командування «Південь» знищив російський реактивний ударний безпілотник типу «Шахед» під час атаки на Миколаївщину.
Про це 1 серпня повідомило Командування Повітряних сил ЗСУ.
Зазначається, що ворожу ціль із переносного зенітного ракетного комплексу ліквідував військовослужбовець Сергій.
У Повітряних силах також оприлюднили відео, на якому зафіксовано момент ураження російського безпілотника та емоції військового одразу після успішного збиття.
«На відео — кадри ураження цілі та щирі емоції Сергія одразу після успішного збиття», — зазначили у Командуванні Повітряних сил ЗСУ.
Нагадаємо, військові 40 бригади морської піхоти на рекордній висоті збили російський безпілотник ZALA у небі біля Миколаєва.
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