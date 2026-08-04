 На Миколаївщині через атаки «Шахедів» загорівся склад

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Головна Новини Оборона 8:27, 04 серпня, 2026

На Миколаївщині через атаки «Шахедів» загорівся склад

Наслідки обстрілу Миколаєва 4 серпня 2026 року. Фото: Миколаївська ОВАНаслідки обстрілу Миколаєва 4 серпня 2026 року. Фото: Миколаївська ОВА

Протягом дня та вночі російські військові атакували Миколаївську область ударними безпілотниками «Shahed». У Галицинівській громаді внаслідок одного з ударів виникла пожежа складу.

Постраждалих немає, повідомили 4 серпня в Миколаївській обласній військовій адміністрації.

Крім того, росіяни атакували FPV-дроном Куцурубську громаду. Внаслідок цього удару також ніхто не постраждав.

Нагадаємо, що вночі 4 серпня росіяни атакували приватний сектор Миколаєва. Внаслідок удару загинула 89-річна жінка, ще семеро людей постраждали, серед них — двоє дітей. Через атаку були зруйновані два приватні будинки, ще сім приватних будинків пошкоджені. Також пошкоджені автомобіль і вікна трьох багатоповерхівок.

Автор
Марія Хаміцевич
Марія Хаміцевич
Кореспондентка
Кореспондентка МикВісті з 2023 року, спеціалізується на культурі, політиці, фоторепортажах та інтерв’ю, має фахову журналістську освіту й додаткову підготовку з протидії дезінформації та безпеки журналістської роботи.

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