За два тижні «Миколаївська ТЕЦ» завершить заміну труб на Павла Скоропадського: у вересні дорогу обіцяють заасфальтувати
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- Аліса МелікадамянВипускова редакторка, репортерка
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ПрАТ «Миколаївська ТЕЦ» планує завершити заміну трубопроводу на вулиці Павла Скоропадського (колишня Адмірала Макарова) протягом двох тижнів, після чого у вересні розпочати асфальтування ділянки.
Про це стало відомо під час апаратної наради у Миколаївській міській раді, пишуть «МикВісті».
Загалом готовність підприємства до опалювального сезону наразі становить майже 76%. Представник підприємства, докладаючи про підготовку ТЕЦ до зими, зазначив, що наразі основні роботи зосереджені саме на заміні трубопроводу на вулиці Павла Скоропадського.
— Проводяться заміни трубопроводів. Основна ділянка — це вулиця Павла Скоропадського. Плануємо за два тижня закінчити роботи і у вересні приступити до асфальтування. По станції роботи проводяться згідно графіку, — зазначив представник.
Міський голова Олександр Сєнкевич зі свого боку позитивно оцінив якість відновлення дорожнього покриття після проведення ремонтів підприємством.
— Я повинен сказати комплімент, у Миколаївської ТЕЦ не так багато розриттів, але якість закриття робіт вони залишають у доброму стані, ремонтують і так далі. Час покаже, як воно просяде чи ні, але в будь-якому разі зараз це виглядає дуже добре, — прокоментував мер.
Нагадаємо, що ремонт теплотраси по вулиці Павла Скоропадського ТЕЦ почала ще на початку травня. Через це рух на ділянці від вулиці Маріупольської до вулиці Соборної став тимчасово двостороннім.
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