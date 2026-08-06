 За два тижні «Миколаївська ТЕЦ» завершить заміну труб на Павла Скоропадського: у вересні дорогу обіцяють заасфальтувати

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Головна Новини Самоврядування 7:05, 06 серпня, 2026

За два тижні «Миколаївська ТЕЦ» завершить заміну труб на Павла Скоропадського: у вересні дорогу обіцяють заасфальтувати

Ремонт теплотраси по вулиці Павла Скоропадського. Фото: МикВістіРемонт теплотраси по вулиці Павла Скоропадського. Фото: МикВісті

ПрАТ «Миколаївська ТЕЦ» планує завершити заміну трубопроводу на вулиці Павла Скоропадського (колишня Адмірала Макарова) протягом двох тижнів, після чого у вересні розпочати асфальтування ділянки.

Про це стало відомо під час апаратної наради у Миколаївській міській раді, пишуть «МикВісті».

Загалом готовність підприємства до опалювального сезону наразі становить майже 76%. Представник підприємства, докладаючи про підготовку ТЕЦ до зими, зазначив, що наразі основні роботи зосереджені саме на заміні трубопроводу на вулиці Павла Скоропадського.

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— Проводяться заміни трубопроводів. Основна ділянка — це вулиця Павла Скоропадського. Плануємо за два тижня закінчити роботи і у вересні приступити до асфальтування. По станції роботи проводяться згідно графіку, — зазначив представник.

Міський голова Олександр Сєнкевич зі свого боку позитивно оцінив якість відновлення дорожнього покриття після проведення ремонтів підприємством.

— Я повинен сказати комплімент, у Миколаївської ТЕЦ не так багато розриттів, але якість закриття робіт вони залишають у доброму стані, ремонтують і так далі. Час покаже, як воно просяде чи ні, але в будь-якому разі зараз це виглядає дуже добре, — прокоментував мер.

Нагадаємо, що ремонт теплотраси по вулиці Павла Скоропадського ТЕЦ почала ще на початку травня. Через це рух на ділянці від вулиці Маріупольської до вулиці Соборної став тимчасово двостороннім.

Автор
Аліса Мелікадамян
Аліса Мелікадамян
Випускова редакторка, репортерка
Випускова редакторка і репортерка МикВісті, журналістка з 2018 року, спеціалізується насамперед на судовій тематиці, висвітленні судових процесів, політики, відео- й фоторепортажів та інтерв’ю, переможниця журналістського конкурсу ІСАР Єднання «Відновлення України: шлях до єдності» у 2024 році.

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