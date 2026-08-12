 У Миколаєві в електрощитовій багатоповерхівки вилучили гранату

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Головна Новини Інциденти 10:34, 12 серпня, 2026

У Миколаєві в електрощитовій багатоповерхівки вилучили гранату

У Миколаєві в житловому будинку знайшли гранату. Фото нацполіціїУ Миколаєві в житловому будинку знайшли гранату. Фото нацполіції

У Миколаєві 11 серпня в міжповерховій електрощитовій багатоповерхівки виявили гранату. Боєприпас вилучили вибухотехніки, а поліція встановлює його походження та особу, яка залишила його в будинку.

Про це повідомляє Головне управління Національної поліції в Миколаївській області.

Предмет знайшов працівник енергетичної компанії під час заміни лічильника та близько 10:20 повідомив про це за номером 102. На місце події прибули вибухотехніки та слідчо-оперативна група, які евакуювали мешканців під'їзду та обгородили територію.

Фахівці обстежили знахідку, підтвердили її небезпечність та вилучили боєприпас. Наразі поліція з'ясовує походження гранати та розшукує особу, яка її залишила.

Зазначимо, що раніше на Миколаївщині поліція зʼясовувала обставини вибуху гранати у дворі приватного будинку, внаслідок якого загинули трирічний хлопчик і жінка.

Автор
Таміла Ксьонжик
Таміла Ксьонжик
Кореспондент
Кореспондентка МикВісті з 2026 року, спеціалізується на культурі, політиці та фоторепортажах. З 2024 року здобуває освіту журналіста у Чорноморському національному університеті імені Петра Могили, спеціальність Журналістика

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