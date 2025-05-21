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На Миколаївщині п’яна жінка принесла сусідам гранату, яка вибухнула: загинула дитина

На Миколаївщині від вибуху гранати загинула жінка та дитина. Фото: поліція МиколаївщиниНа Миколаївщині від вибуху гранати загинула жінка та дитина. Фото: поліція Миколаївщини

На Миколаївщині поліція розслідує вибух гранати у дворі приватного будинку, внаслідок якого загинули трирічний хлопчик і жінка.

Як повідомили правоохоронці, трагедія сталася ввечері 20 травня в селі Комісарівка. 31-річна жінка повідомила, що її маленький син загинув через вибух, а сусідка отримала травми.

Поліцейські встановили, що 41-річна п’яна місцева мешканка прийшла до сусідів і попросила відвезти її до магазину. Коли почула відмову, повернулася додому, але згодом знову прийшла — цього разу з гранатою. Боєприпас здетонував у дворі, в результаті загинув маленький хлопчик, а жінка згодом померла від отриманих травм.

На місці вибуху поліція знайшла уламки гранати Ф-1. Під час обшуку вдома у загиблої виявили понад 100 патронів до автоматичної зброї. Усі боєприпаси направили на експертизу.

Розслідування триває. Поліція кваліфікувала справу як умисне вбивство та незаконне поводження зі зброєю.

На Миколаївщині від вибуху гранати загинула жінка та дитина. Фото: поліція МиколаївщиниНа Миколаївщині від вибуху гранати загинула жінка та дитина. Фото: поліція Миколаївщини
На Миколаївщині від вибуху гранати загинула жінка та дитина. Фото: поліція МиколаївщиниНа Миколаївщині від вибуху гранати загинула жінка та дитина. Фото: поліція Миколаївщини

Раніше повідомлялося, що у селі Веселинове Миколаївської області невідома особа кинула гранату на подвір’я будинку 52-річного місцевого мешканця, яка вибухнула та пошкодила трактор.

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