На Миколаївщині п’яна жінка принесла сусідам гранату, яка вибухнула: загинула дитина
-
- Альона Коханчук
-
•
-
11:54, 21 травня, 2025
-
На Миколаївщині поліція розслідує вибух гранати у дворі приватного будинку, внаслідок якого загинули трирічний хлопчик і жінка.
Як повідомили правоохоронці, трагедія сталася ввечері 20 травня в селі Комісарівка. 31-річна жінка повідомила, що її маленький син загинув через вибух, а сусідка отримала травми.
Поліцейські встановили, що 41-річна п’яна місцева мешканка прийшла до сусідів і попросила відвезти її до магазину. Коли почула відмову, повернулася додому, але згодом знову прийшла — цього разу з гранатою. Боєприпас здетонував у дворі, в результаті загинув маленький хлопчик, а жінка згодом померла від отриманих травм.
На місці вибуху поліція знайшла уламки гранати Ф-1. Під час обшуку вдома у загиблої виявили понад 100 патронів до автоматичної зброї. Усі боєприпаси направили на експертизу.
Розслідування триває. Поліція кваліфікувала справу як умисне вбивство та незаконне поводження зі зброєю.
Раніше повідомлялося, що у селі Веселинове Миколаївської області невідома особа кинула гранату на подвір’я будинку 52-річного місцевого мешканця, яка вибухнула та пошкодила трактор.
Останні новини про: Мінна безпека