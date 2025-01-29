На Вознесенщині чоловік кинув гранату на подвірʼя односельця

У селі Веселинове Миколаївської області невідома особа кинула гранату на подвір’я будинку 52-річного місцевого мешканця, яка вибухнула та пошкодила трактор.

Про це повідомляє Головне управління Національної поліції в Миколаївській області.

Слідство встановило, що вибухівку кинув 41-річний місцевий мешканець, який раніше вже притягувався до кримінальної відповідальності за вчинення злочину, пов’язаного з незаконним обігом наркотиків.

Житель Миколаївщини кинув гранату на подвірʼя односельця. Фото: Нацполіція Житель Миколаївщини кинув гранату на подвірʼя односельця. Фото: Нацполіція

Правоохоронці під час обшуків за місцем проживання підозрюваного вилучили 20 набоїв до автоматичноі зброї, три підривачі до артилерійських снарядів та близько 500 грамів висушених рослин коноплі.

Слідчі затримали чоловіка за статею 208 Кримінального процесуального кодексу України та повідомили про підозру за частиною 2 статті 194 Кримінального кодексу України «Умисне пошкодження майна» і за частиною 1 статті 263 Кримінального кодексу України «Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами».

Крім цього, правоохоронці вирішують питання про підозру за статтею 309 Кримінального кодексу України «Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту». Йому загрожує до 10 років увʼязнення.

Нагадаємо, правоохоронці Миколаївщини затримала двох жителів Херсона, яких підозрюють у підриві гранати на подвір’ї приватного будинку. Чоловікам загрожує до семи років тюрми.