У Миколаєві на низці вулиць заборонять нічні стоянки, щоб автівки не заважали прибирати

У Миколаєві на низці вулиць заборонять нічне паркування для прибирання. Фото для ілюстрації з архіву МикВісті

У Миколаєві на низці вулиць планують запровадити нічну заборону на стоянку автомобілів. Обмеження діятимуть у різні дні тижня з 22:00 до 06:00.

Відповідне рішення ухвалив виконавчий комітет Миколаївської міської ради 12 серпня, пишуть «МикВісті».

Як пояснив заступник начальника управління транспортного комплексу, зв’язку та телекомунікацій Олег Кукса, обмеження потрібні для того, щоб комунальні служби могли безперешкодно прибирати вулиці вночі.

«Вноситься таке рішення, для зручного механічного прибирання вулиць у нічний час», — зазначив він.

Зокрема, у вівторок, четвер та неділю з 22:00 до 06:00 стоянку заборонять:

на вулиці Адміральській — від вулиці Артилерійської до вулиці Андрія Покровського (колишня Наваринська);

на вулиці Олексія Вадатурського (колишня Фалєєвська) — від вулиці Вадима Благовісного (колишня Нікольська) до вулиці Адміральської;

на вулиці Марка Кропивницького (колишня Потьомкінська) — від вулиці 1-ї Воєнної до вулиці 1-ї Слобідської;

на вулиці Маріупольській — від вулиці Панаса Саксаганського до вулиці Севастопольської.

У понеділок, середу та п’ятницю з 22:00 до 06:00 стоянку заборонять:

на вулиці Шевченка — від вулиці Обсерваторної до вулиці Терасної;

на вулиці Шевченка — від вулиці Аркасівської до вулиці Артилерійської;

на вулиці Павла Скоропадського (колишня Адмірала Макарова) — від вулиці Соборної до вулиці Героїв Рятувальників (колишня Лягіна);

на вулиці Андрія Покровського (колишня Наваринська) — від вулиці Павла Скоропадського до проспекту Центрального;

на вулиці Андрія Покровського — від вулиці Спаської до вулиці Адміральської;

на вулиці Ігоря Бедзая (колишня Чкалова) — від вулиці 6-ї Слобідської до вулиці 1-ї Слобідської.

Окремо щовівторка з 22:00 до 06:00 стоянку заборонять на вулиці Дмитра Кременя (колишня Молодогвардійська) — від проспепту Богоявленського до вулиці Віталія Бохонка (колишня Чайковського).

У понеділок та п’ятницю з 22:00 до 06:00 обмеження діятимуть на вулиці 3-й Слобідській — від вулиці Марка Кропивницького до проспекту Центрального.

Крім того, на вул. Шевченка з одного боку дороги — від вулиці Андрія Покровського до вулиці Аркасівської — встановлять знаки «Зупинку заборонено».

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Такі ж знаки встановлять з обох боків вул. Дмитра Яворницького на ділянці від вулиці Новозаводської до будинку №103.

Комунальному спеціалізованому монтажно-експлуатаційному підприємству доручили замовити та погодити з патрульною поліцією відповідні схеми організації дорожнього руху і встановити дорожні знаки.

Заборона почне діяти після встановлення відповідних знаків.

Нагадаємо, у липні 2026 року стало відомо, що місцеві бюджети Одещини за перші два місяці року отримали понад 38 мільйонів гривень за паркування, що стало найвищим показником по країні.



У Миколаєві протягом 2026 року паркувальна тема неодноразово поставала у контексті організації руху та контролю за порушниками. Так, у червні комунальники разом з інспекторами з паркування провели рейд з виявлення авто, що блокують рух трамваїв і тролейбусів. Тоді ж, на початку червня, мерія повідомила, що встановить боларди на газоні біля зоопарку, який миколаївці перетворили на стихійну парковку.



Раніше, у травні 2026 року, виконком міськради ухвалив рішення, яким заборонив паркування на двох вулицях міста, встановивши відповідні знаки. А ще перед тим, у квітні 2026-го, повідомлялося, що біля дитячого містечка «Казка» встановлять боларди для обмеження парковки з боку вулиці Героїв Рятувальників.