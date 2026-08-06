У Миколаєві лише 6 тисяч людей 40+ пройшли безкоштовний чекап: у багатьох виявили приховані захворювання

У Миколаєві під час безкоштовного чекапу у багатьох виявили хвороби, про які вони не знали. Фото: архів МикВісті

Лише близько 6 тисяч жителів Миколаєва віком від 40 років скористалися державною програмою безкоштовного медичного чекапу. Водночас у міському управлінні охорони здоров’я кажуть, що під час обстежень у багатьох виявили захворювання, про які люди навіть не підозрювали.

Про це 5 серпня під час апаратної наради повідомила начальниця управління охорони здоров’я Миколаївської міської ради Ірина Шамрай, пишуть «МикВісті».

За її словами, результати перших обстежень підтверджують, що профілактичний скринінг допомагає виявити проблеми зі здоров’ям ще до появи симптомів.

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— Наразі близько 6 тисяч людей пройшло скринінг. І хочу сказати, що дуже багато людей мають ті захворювання, про які вони навіть не знають. Це лише перший етап — скринінг, — сказала Ірина Шамрай.

Щоб залучити більше людей до програми, міське управління охорони здоров’я готове проводити обстеження безпосередньо у трудових колективах.

— Ми готові працювати виїзними групами по ваших колективах: прийти, показати, як отримати кошти на картку, а потім через два-три дні провести скринінг виїзною бригадою. Будь ласка, зверніть увагу на своє здоров’я, — закликала вона.

Міський голова Олександр Сєнкевич також розповів, що особисто перевірив, як працює державна програма.

— Я вирішив пройти цей шлях і подивитися, як це працює. Зареєстрував картку через «Дію», отримав 2 тисячі гривень і відправився на чекап. Усе зайняло близько 30 хвилин, а результати прийшли на електронну пошту. Можливо, ви думаєте, що у вас усе в порядку. Але ці 2 тисячі гривень ви не можете витратити іншим способом. Якщо не хочете робити це для себе — зробіть це для наших медиків. Заклади первинної ланки зможуть використати ці кошти на покращення своєї роботи, — сказав Олександр Сєнкевич.

Нагадаємо, програма передбачає профілактичні обстеження для людей віком від 40 років і має на меті раннє виявлення захворювань. З 1 січня 2026 року Міністерство охорони здоров'я України спільно з партнерами запустило Національну програму «Скринінг здоров’я 40+».