 У Миколаєві лише 6 тисяч людей 40+ пройшли безкоштовний чекап: у багатьох виявили приховані захворювання

  • четвер

    6 серпня, 2026

  • 30.6°
    Ясне небо

    Миколаїв

  • 6 серпня , 2026 четвер

  • Миколаїв • 30.6° Ясне небо

Клуб

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2026 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

Головна Новини Суспільство 9:00, 06 серпня, 2026

У Миколаєві лише 6 тисяч людей 40+ пройшли безкоштовний чекап: у багатьох виявили приховані захворювання

У Миколаєві під час безкоштовного чекапу у багатьох виявили хвороби, про які вони не знали. Фото: архів МикВістіУ Миколаєві під час безкоштовного чекапу у багатьох виявили хвороби, про які вони не знали. Фото: архів МикВісті

Лише близько 6 тисяч жителів Миколаєва віком від 40 років скористалися державною програмою безкоштовного медичного чекапу. Водночас у міському управлінні охорони здоров’я кажуть, що під час обстежень у багатьох виявили захворювання, про які люди навіть не підозрювали.

Про це 5 серпня під час апаратної наради повідомила начальниця управління охорони здоров’я Миколаївської міської ради Ірина Шамрай, пишуть «МикВісті».

За її словами, результати перших обстежень підтверджують, що профілактичний скринінг допомагає виявити проблеми зі здоров’ям ще до появи симптомів.

Реклама

— Наразі близько 6 тисяч людей пройшло скринінг. І хочу сказати, що дуже багато людей мають ті захворювання, про які вони навіть не знають. Це лише перший етап — скринінг, — сказала Ірина Шамрай.

Щоб залучити більше людей до програми, міське управління охорони здоров’я готове проводити обстеження безпосередньо у трудових колективах.

— Ми готові працювати виїзними групами по ваших колективах: прийти, показати, як отримати кошти на картку, а потім через два-три дні провести скринінг виїзною бригадою. Будь ласка, зверніть увагу на своє здоров’я, — закликала вона.

Міський голова Олександр Сєнкевич також розповів, що особисто перевірив, як працює державна програма.

— Я вирішив пройти цей шлях і подивитися, як це працює. Зареєстрував картку через «Дію», отримав 2 тисячі гривень і відправився на чекап. Усе зайняло близько 30 хвилин, а результати прийшли на електронну пошту. Можливо, ви думаєте, що у вас усе в порядку. Але ці 2 тисячі гривень ви не можете витратити іншим способом. Якщо не хочете робити це для себе — зробіть це для наших медиків. Заклади первинної ланки зможуть використати ці кошти на покращення своєї роботи, — сказав Олександр Сєнкевич.

Нагадаємо, програма передбачає профілактичні обстеження для людей віком від 40 років і має на меті раннє виявлення захворювань. З 1 січня 2026 року Міністерство охорони здоров'я України спільно з партнерами запустило Національну програму «Скринінг здоров’я 40+».

Автор
Аліна Квітко
Аліна Квітко
Репортерка
Кореспондентка МикВісті, журналістка з 2016 року, має досвід репортерської та випускової редакторської роботи, спеціалізується на політиці, реформах, фоторепортажах та інтерв’ю.

Останні новини про: Медицина

Латвія вдвічі частіше прийматиме на лікування поранених українських військових
Швидші та безпечніші операції: у міськлікарні №1 Миколаєва запрацювало нове гінекологічне обладнання
У мерії пояснили, чому пацієнтів з інсультом зараз приймають лише дві лікарні Миколаєва
Реклама
Читайте також:
новини
У Миколаєві демонтували незаконну огорожу за зупинкою «Соборна»

Аліса Мелікадамян
новини
У бюджеті Миколаєва немає коштів завершити відбудову гімназії №2: Сєнкевич розраховує на допомогу нового уряду

Аліса Мелікадамян
новини
За два тижні «Миколаївська ТЕЦ» завершить заміну труб на Павла Скоропадського: у вересні дорогу обіцяють заасфальтувати

Аліса Мелікадамян
новини
«Це база нашого спротиву». Сєнкевич доручив посилити контроль за дотриманням хвилини мовчання в автобусах Миколаєва

Юлія Лук’яненко
новини
У мерії пояснили, чому пацієнтів з інсультом зараз приймають лише дві лікарні Миколаєва

Аліна Квітко
0
Обговорення

Щоб долучитись до коментарів на сайті МикВісті.

Приєднатись до Клубу МикВісті
Можете скасувати у будь-який момент Payment systems

Останні новини про: Медицина

У мерії пояснили, чому пацієнтів з інсультом зараз приймають лише дві лікарні Миколаєва
Швидші та безпечніші операції: у міськлікарні №1 Миколаєва запрацювало нове гінекологічне обладнання
Латвія вдвічі частіше прийматиме на лікування поранених українських військових

Миколаїв вночі атакували «Геранями»: пошкоджені гаражі та підприємство

Водоканал проситиме допомогу донорів для ремонту аварійного колектора на Баштанській у Миколаєві

За два тижні «Миколаївська ТЕЦ» завершить заміну труб на Павла Скоропадського: у вересні дорогу обіцяють заасфальтувати

На Миколаївщині тримається «тепловий купол»: в Очакові зафіксували новий температурний рекорд

Миколаїв не може закупити сіль для обробки доріг взимку через обстріли портів Одеси

Юлія Лук’яненко