На пляжі у Первомайську підліток стріляв із пістолета та влучив в око дівчині: вона у тяжкому стані

На пляжі у Первомайську підліток вистрілив в око 15-річній дівчині. Фото: Нацполіція Миколаївщини.

У Первомайську 15-річний хлопець під час відпочинку на одному з пляжів кілька разів вистрілив із пневматичного пістолета та влучив в око 15-річній дівчині. Вона перебуває у лікарні у тяжкому стані.

Як розповіли у Національній поліції Миколаївської області, про подію, яка сталася 9 серпня, до поліції повідомила подруга постраждалої, яка разом із нею відпочивала.

Правоохоронці встановили, що хлопець приніс пневматичний пістолет із собою на пляж. Після кількох пострілів він влучив в око своїй 15-річній знайомій, а потім викинув зброю.

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Поліцейські знайшли та вилучили пневматичний пістолет і направили його на експертизу. Самого хлопця затримали.

Слідчі за процесуального керівництва ювенального прокурора повідомили йому про підозру в умисному тяжкому тілесному ушкодженні. За це йому може загрожувати до восьми років позбавлення волі.

Найближчим часом суд має обрати підозрюваному запобіжний захід. Правоохоронці продовжують встановлювати всі обставини події.

Нагадаємо, влітку у Миколаєві правоохоронці затримали 37-річного місцевого жителя, якого підозрюють у незаконному продажі зброї та боєприпасів.