У Первомайську поліцейський поза службою збив семирічного велосипедиста
-
- Таміла КсьонжикКореспондент
-
У Первомайську Миколаївської області поліцейський поза службою збив семирічного велосипедиста, унаслідок чого хлопчика із травмами доправили до лікарні.
Про це повідомляє Головне управління Національної поліції в Миколаївській області.
ДТП сталася 30 липня близько 17:30 біля перехрестя вулиць Андрія Чернецького та Валерії Джулай. За попередніми даними, водій автомобіля Opel Astra зіткнувся з дитиною, яка раптово виїхала на проїжджу частину.
Клуб МикВісті — місце, де читач і редакція по один бік.
Учасники мають закритий чат, ексклюзивну розсилку із залаштунків життя журналістів, бачать новини раніше й впливають на зміни.
Приєднуйся. Разом тримаємо місто світлим
Отримувачем внесків є ГО «Миколаївський Медіа Хаб» (ЄДРПОУ 45160758). Здійснюючи внесок, ви підтверджуєте згоду з тим, що внесена сума не підлягає поверненню та може бути використана ГО «Миколаївський Медіа Хаб» на реалізацію статутної діяльності, що включає підтримку незалежної журналістики та створення суспільно важливого контенту. Публічна оферта.
Результати освідування засвідчили, що керманич перебував за кермом у тверезому стані.
Досудове розслідування справи проводить Державне бюро розслідувань. Паралельно керівництво обласної поліції розпочало службову перевірку для з'ясування всіх обставин події.
Нагадаємо, що вдень, 30 липня, по вулиці Великій Морській у Миколаєві сталася ДТП. Вантажівка Renault Premium збила жінку. Її забрали до лікарні.
Останні новини про: ДТП
Щоб долучитись до коментарів авторизуйтесь на сайті МикВісті.