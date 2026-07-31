У Первомайську поліцейський поза службою збив семирічного велосипедиста

ДТП за участі поліцейського у Первомайську. Фото нацполіції

У Первомайську Миколаївської області поліцейський поза службою збив семирічного велосипедиста, унаслідок чого хлопчика із травмами доправили до лікарні.

Про це повідомляє Головне управління Національної поліції в Миколаївській області.

ДТП сталася 30 липня близько 17:30 біля перехрестя вулиць Андрія Чернецького та Валерії Джулай. За попередніми даними, водій автомобіля Opel Astra зіткнувся з дитиною, яка раптово виїхала на проїжджу частину.

Результати освідування засвідчили, що керманич перебував за кермом у тверезому стані.

Досудове розслідування справи проводить Державне бюро розслідувань. Паралельно керівництво обласної поліції розпочало службову перевірку для з'ясування всіх обставин події.

Нагадаємо, що вдень, 30 липня, по вулиці Великій Морській у Миколаєві сталася ДТП. Вантажівка Renault Premium збила жінку. Її забрали до лікарні.