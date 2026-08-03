 У Миколаєві судитимуть водія Lanos, який збив пішохода: чоловік помер у лікарні

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Головна Новини Правосуддя 13:06, 03 серпня, 2026

У Миколаєві судитимуть водія Lanos, який збив пішохода: чоловік помер у лікарні

У Миколаєві судитимуть водія Lanos, який збив пішохода. Фото: ГУНП у Миколаївській областіУ Миколаєві судитимуть водія Lanos, який збив пішохода. Фото: ГУНП у Миколаївській області

Поліція завершила досудове розслідування у справі про ДТП на вул. Троїцькій у Миколаєві. Водій Daewoo збив пішохода, який переходив дорогу поза межами переходу. Чоловік згодом помер у лікарні.

Про це повідомили у Головному управлінні Нацполіції у Миколаївській області.

ДТП сталася 9 червня по вул. Троїцькій. У поліції повідомили, що 54-річний водій Daewoo Lanos наїхав на 60-річного чоловіка. Він перетинав проїзну частину за межами пішохідного переходу у невстановленому місці. Від отриманих травм чоловік помер у лікарні.

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«Слідчі відділу розслідування злочинів у сфері транспорту слідчого управління повідомили водієві про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України «Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинило смерть потерпілого», — повідомили правохоронці.

Досудове розслідування вже завершили, обвинувальний акт направили до суду.

У поліції повідомили, що обвинуваченому загрожує до восьми років позбавлення волі з можливим позбавленням права керувати транспортними засобами до трьох років.

Нагадаємо, у Миколаєві суд обрав запобіжний захід 27-річному водієві автомобіля Mitsubishi Grandis, якого підозрюють у скоєнні ДТП у стані сп'яніння, внаслідок якої тяжко травмувався керманич електросамоката.

Аварія сталася 30 липня на вулиці Малко-Тирнівській у Миколаєві. За даними слідства, водій Mitsubishi Grandis зіткнувся з електросамокатом, після чого залишив місце події. Від'їхавши неподалік, він не впорався з керуванням, врізався у паркан приватного будинку та знову втік.

Автор
Юлія Лук’яненко
Юлія Лук’яненко
Репортерка
Кореспондентка МикВісті з 2026 року, працює в медіа та комунікаціях з 2011 року, спеціалізується на соціальній тематиці, контролі рішень органів місцевого самоврядування та аналізі рішень міської ради.

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