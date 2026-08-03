Через спеку на Миколаївщині оголосили найвищий рівень пожежної небезпеки 4 серпня
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- Марія ХаміцевичКореспондентка
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На Миколаївщині 4 серпня прогнозують надзвичайну пожежну небезпеку. Через спеку та суху погоду навіть невелике джерело вогню може спричинити масштабну пожежу.
Про це повідомили в Миколаївському обласному центрі з гідрометеорології.
За їхніми даними, майже по всій області очікується 5-й клас пожежної небезпеки — найвищий. Лише на узбережжі збережеться 4-й клас, тобто високий рівень пожежної небезпеки.
Жителів області закликають не палити суху траву, не розводити багаття та бути обережними з відкритим вогнем.
Нагадаємо, що на Миколаївщині за минулу добу рятувальники ліквідували 37 пожеж, не пов'язаних із російськими атаками. В одному з випадків вогонь із сухостою перекинувся на чотири покинуті житлові будинки.
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