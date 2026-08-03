 Через спеку на Миколаївщині оголосили найвищий рівень пожежної небезпеки 4 серпня

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Головна Новини Інциденти 18:10, 03 серпня, 2026

Через спеку на Миколаївщині оголосили найвищий рівень пожежної небезпеки 4 серпня

Пожежа сухої трави у Миколаївській області. Фото: ДСНСПожежа сухої трави у Миколаївській області. Фото: ДСНС

На Миколаївщині 4 серпня прогнозують надзвичайну пожежну небезпеку. Через спеку та суху погоду навіть невелике джерело вогню може спричинити масштабну пожежу.

Про це повідомили в Миколаївському обласному центрі з гідрометеорології.

За їхніми даними, майже по всій області очікується 5-й клас пожежної небезпеки — найвищий. Лише на узбережжі збережеться 4-й клас, тобто високий рівень пожежної небезпеки.

Жителів області закликають не палити суху траву, не розводити багаття та бути обережними з відкритим вогнем.

Фото: ГідрометцентрФото: Гідрометцентр

Нагадаємо, що на Миколаївщині за минулу добу рятувальники ліквідували 37 пожеж, не пов'язаних із російськими атаками. В одному з випадків вогонь із сухостою перекинувся на чотири покинуті житлові будинки.

Автор
Марія Хаміцевич
Марія Хаміцевич
Кореспондентка
Кореспондентка МикВісті з 2023 року, спеціалізується на культурі, політиці, фоторепортажах та інтерв’ю, має фахову журналістську освіту й додаткову підготовку з протидії дезінформації та безпеки журналістської роботи.

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