Через російські удари та спеку на Миколаївщині за добу виникло понад 30 пожеж

Пожежа у Миколаївській області. Фото: ДСНС

Минулої доби рятувальники ліквідували на Миколаївщині понад 30 пожеж. Частина загорянь виникла внаслідок російських атак, решта — не була пов’язана з бойовими діями.

Про це повідомили у Головному управлінні ДСНС у Миколаївській області.

Через російські обстріли пожежі сталися у складському приміщенні Галицинівської громади Миколаївського району. Крім того, після ворожих атак чотири рази займався сухостій на відкритих територіях.

Ще 27 пожеж не були пов’язані з обстрілами. Горіли суха трава, чагарники, пожнивні залишки та сміття. У кількох випадках полум’я перекинулося на господарські споруди та покинуті будівлі.

Пожежа у Миколаївській області. Фото: ДСНС Пожежа у Миколаївській області. Фото: ДСНС

Також у Миколаєві рятувальники загасили пожежу металевого вагончика площею 130 квадратних метрів. Ще двічі горіли господарські споруди — у Синюхинобрідській громаді Первомайського району та в Миколаєві. У Корабельному районі Миколаєва надзвичайники ліквідували загоряння, яке виникло через готування їжі в квартирі п’ятиповерхового будинку.

Пожежа у Миколаївській області. Фото: ДСНС Пожежа у Миколаївській області. Фото: ДСНС

Причини всіх пожеж встановлюють. До ліквідації загорянь залучили понад 100 рятувальників, 29 одиниць техніки, а в окремих випадках — підрозділи місцевої пожежної охорони.

Нагадаємо, що синоптики прогнозували 4 серпня на Миколаївщині надзвичайну пожежну небезпеку. Вони попереджали, що через спеку та суху погоду навіть невелике джерело вогню може спричинити масштабну пожежу.