 Рятувальники показали ліквідацію пожеж після атаки дронів на Миколаївщині

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Головна Новини Інциденти 9:00, 03 серпня, 2026

Рятувальники показали ліквідацію пожеж після атаки дронів на Миколаївщині

Рятувальники показали, як ліквідовували наслідки атаки на Миколаївщині 2 серпня. Фото: ДСНСРятувальники показали, як ліквідовували наслідки атаки на Миколаївщині 2 серпня. Фото: ДСНС

Рятувальники показали, як ліквідовували пожежі, що виникли внаслідок російської дронової атаки на Миколаївщину.

Про це 3 серпня повідомили у Головному управлінні ДСНС України в Миколаївській області.

Минулої доби росіяни атакували область ударними безпілотниками. Через падіння боєприпасів і уламків у різних районах виникло кілька пожеж.

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У Миколаєві під удар потрапив заклад освіти. Там загорівся шкільний автобус, а також зазнала пошкоджень будівля ліцею.

У Баштанському районі вогонь охопив виробниче обладнання агропідприємства та приватний будинок.

Усі пожежі рятувальники оперативно ліквідували. Крім вогнеборців, на місцях працювали фахівці радіаційного, хімічного та біологічного захисту.

Рятувальники показали, як ліквідовували наслідки атаки на Миколаївщині 2 серпня. Фото: ДСНСРятувальники показали, як ліквідовували наслідки атаки на Миколаївщині 2 серпня. Фото: ДСНС
Рятувальники показали, як ліквідовували наслідки атаки на Миколаївщині 2 серпня. Фото: ДСНСРятувальники показали, як ліквідовували наслідки атаки на Миколаївщині 2 серпня. Фото: ДСНС
Рятувальники показали, як ліквідовували наслідки атаки на Миколаївщині 2 серпня. Фото: ДСНСРятувальники показали, як ліквідовували наслідки атаки на Миколаївщині 2 серпня. Фото: ДСНС

Загалом від початку 2026 року на Миколаївщині зареєстрували 1700 пожеж. За даними рятувальників, найчастіше загоряння виникали через необережне поводження з вогнем, порушення правил пожежної безпеки та бойові дії.

Автор
Марія Хаміцевич
Марія Хаміцевич
Кореспондентка
Кореспондентка МикВісті з 2023 року, спеціалізується на культурі, політиці, фоторепортажах та інтерв’ю, має фахову журналістську освіту й додаткову підготовку з протидії дезінформації та безпеки журналістської роботи.

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