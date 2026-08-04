Рятувальники показали наслідки удару по Миколаєву, внаслідок якого загинула жінка

Наслідки обстрілу Миколаєва 4 серпня 2026 року. Фото: ДСНС

Рятувальники показали фото та розповіли про наслідки нічної російської атаки на Миколаїв, внаслідок якої загинула 89-річна жінка, ще семеро людей отримали поранення.

Про це повідомили у Державній службі з надзвичайних ситуацій в Миколаївській області.

Вночі 4 серпня росіяни атакували житловий сектор міста ударними безпілотниками. Серед постраждалих — дві дівчинки віком 2 та 12 років. Їх госпіталізували, після чого медики призначили амбулаторне лікування.

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Через обстріл загорівся приватний житловий будинок. Рятувальники оперативно ліквідували пожежу на площі 25 квадратних метрів.

Також внаслідок атаки зруйновані два приватні будинки, ще сім осель зазнали пошкоджень. Крім цього, пошкоджені автомобіль і вибито вікна у трьох багатоквартирних будинках.

До ліквідації наслідків залучили 14 рятувальників і чотири одиниці спеціальної техніки. На місці також працювали психологи ДСНС, волонтери Загону швидкого реагування Товариства Червоного Хреста України, поліцейські, медики та аварійні служби.

Наслідки обстрілу Миколаєва 4 серпня 2026 року. Фото: ДСНС

Наслідки обстрілу Миколаєва 4 серпня 2026 року. Фото: ДСНС

Наслідки обстрілу Миколаєва 4 серпня 2026 року. Фото: ДСНС

Наслідки обстрілу Миколаєва 4 серпня 2026 року. Фото: ДСНС

Наслідки обстрілу Миколаєва 4 серпня 2026 року. Фото: ДСНС

Нагадаємо, що минулої доби у Галицинівській громаді Миколаївщини внаслідок одного з ударів виникла пожежа на складі. Також росіяни атакували FPV-дроном Куцурубську громаду.