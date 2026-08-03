Для госпіталю ветеранів у Миколаєві закуплять нові ліфти за ₴3,2 млн

Для реабілітаційного відділення госпіталю ветеранів у Миколаєві закуплять ліфти. Фото: Jane

У Миколаєві оголосили тендер на понад 3,2 мільйона гривень для закупівлі та встановлення ліфтів у госпіталі ветеранів війни. Це частина капітального ремонту реабілітаційного відділення, на який загалом виділили майже 50 мільйонів гривень.

Про це свідчать дані системи Prozorro.

Замовником закупівлі виступає Департамент містобудування, архітектури, капітального будівництва та супроводження проєктів розвитку Миколаївської ОВА. Очікувана вартість тендера становить 3 мільйони 217 тисяч гривень. Подати пропозиції учасники можуть до 4 серпня, цього ж дня запланований аукціон. Завершити роботи необхідно до 31 грудня 2026 року.

Реклама

У коментарі «МикВісті» в управлінні з питань капітального будівництва Миколаївської ОВА пояснили, що оголошений тендер стосується закупівлі ліфта, його монтажу та пусконалагоджувальних робіт.

Це завершальний етап реалізації проєкту капітального ремонту третього поверху реабілітаційного відділення госпіталю.

— За словами посадовців, основні роботи фінансувалися за кошти, виділені постановою Кабінету Міністрів України №271 від 7 березня 2025 року. Водночас співфінансування з обласного бюджету в розмірі 3,2 мільйона гривень, необхідне для закупівлі ліфтів, затрималося через особливості бюджетного законодавства. Кошти вдалося виділити лише у третьому кварталі 2026 року, після чого й оголосили відкриті торги, – повідомили в управлінні.

Нагадаємо, що у 2025 році Департамент містобудування Миколаївської ОВА оголосив тендер майже на 47 мільйонів гривень на капітальний ремонт третього поверху реабілітаційного відділення госпіталю ветеранів війни.

Проєкт передбачає повне оновлення приміщень для пацієнтів, які проходять реабілітацію після поранень і захворювань. Зокрема, планують облаштувати універсальні санвузли та душові для маломобільних людей, створити спеціальні санітарно-гігієнічні кімнати для пацієнтів, які потребують допомоги медичного персоналу, а також відремонтувати палати, кабінети фізичної терапії та санітарні приміщення.

Крім цього, проєкт включає заміну дверей і вікон, встановлення відбійників і поручнів, модернізацію систем вентиляції, опалення, водопостачання, каналізації, електромереж, освітлення та пожежної сигналізації.

Реабілітаційне відділення також планують оснастити сучасним медичним і реабілітаційним обладнанням, приліжковими медичними панелями, системою подачі кисню, а також замінити два лікарняні ліфти для транспортування пацієнтів, пасажирський ліфт для маломобільних людей і вантажний ліфт для доставки харчування.

На реалізацію цього проєкту Кабінет Міністрів України у березні 2025 року виділив майже 50 мільйонів гривень у межах інвестиційних проєктів Міністерства охорони здоров’я.