Кабмін виділив ₴50 млн на реконструкцію госпіталю ветеранів війни у Миколаєві

Миколаївський обласний госпіталь ветеранів війни модернізують на 50 мільйонів гривень. Фото: Jane

Миколаївський обласний клінічний госпіталь ветеранів війни отримає 50 мільйонів гривень на реконструкцію.

Це рішення ухвалив Кабінет Міністрів України 7 березня в рамках реалізації інвестиційних проєктів Міністерства охорони здоров’я, пишуть «МикВісті».

Проєкт спрямований на посилення спроможності закладу у наданні стаціонарної реабілітаційної допомоги, зокрема для військових, які проходять лікування та відновлення після поранень.

В коментарі «МикВісті» керівниця КНП «Миколаївський обласний клінічний госпіталь ветеранів війни» Олена Кузьміна розповіла, що розробка проєктно-кошторисної документації вже на завершальній стадії.

— Модернізація передбачає оновлення вентиляції, утеплення, комунікацій, ліфтів, а також створення комфортних умов для тих, хто перебуває на реабілітації. Ми ще не знаємо, як швидко надійдуть кошти на Миколаївську ОВА, і питання з обладнанням залишаються відкритими, хоча все необхідне в основному є, – зазначила вона.

Крім того, відповідно до рішення уряду, Миколаївщина отримає сучасне медичне обладнання в рамках державного інвестиційного проєкту, що реалізується Міністерством охорони здоров’я України. Кошти на закупівлю обладнання передбачено для кластерних та надкластерних лікарень області, які відповідатимуть вимогам щодо наявності приміщень і персоналу, здатного працювати з новою технікою.

Як відомо, наприкінці 2024 року Міністр охорони здоров’я України Віктор Ляшко повідомив, що на 2025 рік було відібрано 15 пріоритетних інвестиційних проєктів з 12 регіонів України на суму понад 2,6 мільярда гривень, серед яких в Миколаївській області увійшли Миколаївська обласна клінічна дитяча лікарня та Миколаївський госпіталь ветеранів війни.