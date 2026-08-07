Готували удари по Миколаєву: двом агентам РФ оголосили підозру, їм загрожує довічне

Фото: СБУ

51-річну мешканку Миколаєва підозрюють у державній зраді. За даними слідства, жінка передавати представнику Росії інформацію про розташування українських військових, блокпостів та інших об’єктів Сил оборони.

Про це повідомила Миколаївська обласна прокуратура.

За даними правоохоронців, жінка збирала інформацію під час прогулянок містом, фотографувала потенційні цілі та передавала фото з прив’язкою до місцевості через Telegram. Також вона дізнавалась потрібні відомості під час розмов зі знайомими.

У прокуратурі зазначили, що отримані дані могли використовуватися для підготовки російських ракетно-дронових ударів.

Жінку затримали за місцем проживання. Під час обшуку вилучили комп’ютерну техніку з доказами можливої протиправної діяльності.

Мешканку Миколаєва затримали за підозрою у держзраді. Фото: Миколаївська обласна прокуратура

Центральний районний суд Миколаєва повідомив, що підозрювана визнала свою провину, але відмовилася давати пояснення. Суд обрав їй запобіжний захід — тримання під вартою без права внесення застави.

Водночас СБУ повідомила про затримання на Миколаївщині двох російських агентів, які, за даними спецслужби, окремо один від одного допомагали росіянам готувати удари по Миколаєву. Однією з них була саме 51-річна мешканка міста.

Другим затриманим виявився місцевий різноробочий. За даними СБУ, він на замовлення ФСБ збирав інформацію про логістичну інфраструктуру та позиції української ППО. Для цього чоловік об’їжджав місто на велосипеді та фіксував координати потенційних цілей.

Обом повідомили про підозру у державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану. Їм загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, раніше у Миколаєві правоохоронці затримали чоловіка, якого підозрюють у підготовці теракту проти військовослужбовця Сил оборони. Він намагався закласти саморобну вибухівку під автомобіль українського захисника.