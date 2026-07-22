У центрі Миколаєва готували теракт проти військового: затримали підозрюваного

Затримання підозрюваного у підготовці теракту в центрі Миколаєва. Фото: СБУ

У Миколаєві правоохоронці затримали чоловіка, якого підозрюють у підготовці теракту проти військовослужбовця Сил оборони. Він намагався закласти саморобну вибухівку під автомобіль українського захисника.

Про це повідомили у Службі безпеки України.

За даними слідства, підозрюваним є мобілізований із Баштанського району, який самовільно залишив військову частину. У СБУ стверджують, що його завербували російські спецслужби після того, як він почав шукати заробіток у Telegram-каналах.

За інформацією правоохоронців, чоловік отримав координати схованки з вибухівкою, забрав її та намагався встановити під автомобілем військового. Його затримали під час виконання цього завдання.

Саморобна вибухівка. Фото: СБУ

Крім цього, слідчі вважають, що підозрюваний реєстрував супутникові термінали Starlink для російської сторони. За даними СБУ, згодом він намагався оформити такі термінали також на свою дружину та ще десятьох людей.

Під час обшуків у чоловіка вилучили мобільний телефон, який, за даними слідства, він використовував для зв'язку з куратором. Також заблоковано один із незаконно зареєстрованих терміналів Starlink.

Чоловіку повідомили про підозру у державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану, та замаху теракт. Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави. Йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, що у центрі Івано-Франківська російські спецслужби також готували подвійний теракт у дворі житлового комплексу. Для цього завербували місцевого безробітного.

Першу саморобну бомбу планували підірвати на паркінгу між цивільними автомобілями. Другий вибуховий пристрій замаскували неподалік, щоб активувати його після прибуття на місце місцевих жителів, поліцейських, медиків і рятувальників.