Росіяни готували подвійний теракт у центрі Івано-Франківська, — СБУ

Російські спецслужби планували подвійний теракт в Івано-Франківську. Фото: СБУ

У центрі Івано-Франківська російські спецслужби, за даними слідства, готували подвійний теракт у дворі житлового комплексу. Для цього завербували місцевого безробітного, який шукав «легкого заробітку» в Telegram-каналах.

Про це повідомили у Службі безпеки України.

За даними слідства, чоловік орендував квартиру з видом на місце запланованих вибухів та приховано встановив у дворі телефон, під'єднаний до павербанка. Через нього російські куратори мали спостерігати за територією та визначити момент для дистанційного підриву.

Російські спецслужби планували подвійний теракт в Івано-Франківську. Фото: СБУ Російські спецслужби планували подвійний теракт в Івано-Франківську. Фото: СБУ

У СБУ стверджують, що першу саморобну бомбу планували підірвати на паркінгу між цивільними автомобілями. Другий вибуховий пристрій замаскували неподалік, щоб активувати його після прибуття на місце місцевих жителів, поліцейських, медиків і рятувальників.

За даними правоохоронців, російські спецслужби дали агенту вказівку замаскувати саморобні вибухові пристрої під кухонні каструлі. У кожну із ємностей він мав помістити по 6 кілограмів вибухової речовини, під’єднати детонатори та начинити сотнями металевих болтів для більшого ураження.

Російські спецслужби планували подвійний теракт в Івано-Франківську. Фото: СБУ Російські спецслужби планували подвійний теракт в Івано-Франківську. Фото: СБУ Російські спецслужби планували подвійний теракт в Івано-Франківську. Фото: СБУ

СБУ повідомили, що теракт вдалося попередити, а також встановити осіб російських спецслужбовців, які координували його підготовку.

Нагадаємо, у червні СБУ затримала в Києві двох жінок, яких підозрюють в підготовці підриву автомобіля військовослужбовця ЗСУ. Тоді вибух планували влаштувати поблизу пішохідної зони майдану Незалежності.