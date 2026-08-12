У Миколаєві на вулиці Космонавтів зрізають деформований асфальт
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- Таміла КсьонжикКореспондент
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11 серпня фахівці КП «ЕЛУ Автодоріг» розпочали знімання напливів асфальту на вулиці Космонавтів — на ділянці від проспекту Богоявленського до вулиці Залізничної.
Про це повідомляє Миколаївська міська рада.
Роботи виконують за допомогою великогабаритної фрезерувальної техніки.
Необхідність ремонту виникла через деформацію покриття під впливом високої температури повітря та інтенсивного руху великовантажного транспорту, для якого ця ділянка слугує об’їзним шляхом.
Нагадаємо, що у Миколаєві комунальне підприємство «Експлуатаційне лінійне управління автодоріг» планує закупити 2 тисячі тонн асфальтобетонної суміші для ремонту міських доріг.
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