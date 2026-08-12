У Миколаєві на вулиці Космонавтів зрізають деформований асфальт

Ремонт покриття на Космонавтів у Миколаєві. Фото Миколаївська міська рада

11 серпня фахівці КП «ЕЛУ Автодоріг» розпочали знімання напливів асфальту на вулиці Космонавтів — на ділянці від проспекту Богоявленського до вулиці Залізничної.

Про це повідомляє Миколаївська міська рада.

Роботи виконують за допомогою великогабаритної фрезерувальної техніки.

Ремонт покриття на Космонавтів у Миколаєві. Фото Миколаївська міська рада Ремонт покриття на Космонавтів у Миколаєві. Фото Миколаївська міська рада

Необхідність ремонту виникла через деформацію покриття під впливом високої температури повітря та інтенсивного руху великовантажного транспорту, для якого ця ділянка слугує об’їзним шляхом.

Нагадаємо, що у Миколаєві комунальне підприємство «Експлуатаційне лінійне управління автодоріг» планує закупити 2 тисячі тонн асфальтобетонної суміші для ремонту міських доріг.