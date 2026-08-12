 У Миколаєві на вулиці Космонавтів зрізають деформований асфальт

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Головна Новини Суспільство 13:15, 12 серпня, 2026

У Миколаєві на вулиці Космонавтів зрізають деформований асфальт

Ремонт покриття на Космонавтів у Миколаєві. Фото Миколаївська міська радаРемонт покриття на Космонавтів у Миколаєві. Фото Миколаївська міська рада

11 серпня фахівці КП «ЕЛУ Автодоріг» розпочали знімання напливів асфальту на вулиці Космонавтів — на ділянці від проспекту Богоявленського до вулиці Залізничної.

Про це повідомляє Миколаївська міська рада.

Роботи виконують за допомогою великогабаритної фрезерувальної техніки.

Ремонт покриття на Космонавтів у Миколаєві. Фото Миколаївська міська радаРемонт покриття на Космонавтів у Миколаєві. Фото Миколаївська міська рада
Ремонт покриття на Космонавтів у Миколаєві. Фото Миколаївська міська радаРемонт покриття на Космонавтів у Миколаєві. Фото Миколаївська міська рада

Необхідність ремонту виникла через деформацію покриття під впливом високої температури повітря та інтенсивного руху великовантажного транспорту, для якого ця ділянка слугує об’їзним шляхом.

Нагадаємо, що у Миколаєві комунальне підприємство «Експлуатаційне лінійне управління автодоріг» планує закупити 2 тисячі тонн асфальтобетонної суміші для ремонту міських доріг.

Автор
Таміла Ксьонжик
Таміла Ксьонжик
Кореспондент
Кореспондентка МикВісті з 2026 року, спеціалізується на культурі, політиці та фоторепортажах. З 2024 року здобуває освіту журналіста у Чорноморському національному університеті імені Петра Могили, спеціальність Журналістика

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