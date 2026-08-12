У трьох селах Миколаївського району відключать газ через ремонт мереж: названі дати

Газопостачання у трьох селах Миколаївського району припинять з 12 по 25 серпня. Ілюстративне фото: МикВісті

У трьох населених пунктах Миколаївського району з 12 до 25 серпня тимчасово не буде газу. Там будуть проводити планові ремонтні роботи на газорозподільних мережах.

Про це повідомила Миколаївська філія «Газмережі».

Перекриють газопостачання у селах Киселівка, Вавилове та у селищі Центральне. Ремонт почнуть з 8 ранку 12 серпня і триватиме він до 17:00 25 серпня.

Зазначається, що роботи проводяться для забезпечення технічного обслуговування газових мереж та безпечної подачі газу споживачам. Відновлювати газопостачання почнуть після завершення запланованих робіт.

Мешканців просять перед початком робіт перекрити крани перед газовими приладами та забезпечити працівникам «Газмереж» доступ до обладнання в будинках і квартирах.

«Наголошуємо, що задля безпеки споживачів відновлення подачі газу буде проводитися за наявності мешканців у своїх будинках та квартирах», — йдеться в дописі.

Нагадаємо, що у селищі Арбузинка на Миколаївщині тимчасово припинили газопостачання після того, як під час земляних робіт пошкодили газопровід.