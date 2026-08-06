 В Арбузинці під час земляних робіт пошкодили газопровід: селище залишилося без газу

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Головна Новини Суспільство 1:33, 06 серпня, 2026

В Арбузинці під час земляних робіт пошкодили газопровід: селище залишилося без газу

Через пошкодження газопроводу люди залишилися без газу. Фото: getty imagesЧерез пошкодження газопроводу люди залишилися без газу. Фото: getty images

У селищі Арбузинка на Миколаївщині тимчасово припинили газопостачання після того, як під час земляних робіт пошкодили газопровід.

Про це повідомили в Миколаївській філії компанії «Газмережі».

За інформацією підприємства, роботи проводили без погодження з газовою службою. Через пошкодження мережі фахівцям довелося перекрити подачу газу.

У «Газмережах» кажуть, що подібні випадки трапляються не вперше. Через це люди залишаються без газу, а пошкодження мереж можуть становити небезпеку.

У компанії нагадали, що перед будь-якими земляними чи будівельними роботами поблизу газопроводів потрібно отримати письмовий дозвіл і проводити їх у присутності працівників газової служби. Це допомагає уникнути аварій та відключень газу.

Нагадаємо, що у Єланецькій громаді у кількох селах з 10 по 14 серпня припинять газопостачання. Це пов'язують з підготовкою до функціонування системи в опалювальний сезон.

Автор
Аліна Квітко
Аліна Квітко
Репортерка
Кореспондентка МикВісті, журналістка з 2016 року, має досвід репортерської та випускової редакторської роботи, спеціалізується на політиці, реформах, фоторепортажах та інтерв’ю.

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