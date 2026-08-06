В Арбузинці під час земляних робіт пошкодили газопровід: селище залишилося без газу

Через пошкодження газопроводу люди залишилися без газу. Фото: getty images

У селищі Арбузинка на Миколаївщині тимчасово припинили газопостачання після того, як під час земляних робіт пошкодили газопровід.

Про це повідомили в Миколаївській філії компанії «Газмережі».

За інформацією підприємства, роботи проводили без погодження з газовою службою. Через пошкодження мережі фахівцям довелося перекрити подачу газу.

У «Газмережах» кажуть, що подібні випадки трапляються не вперше. Через це люди залишаються без газу, а пошкодження мереж можуть становити небезпеку.

У компанії нагадали, що перед будь-якими земляними чи будівельними роботами поблизу газопроводів потрібно отримати письмовий дозвіл і проводити їх у присутності працівників газової служби. Це допомагає уникнути аварій та відключень газу.

Нагадаємо, що у Єланецькій громаді у кількох селах з 10 по 14 серпня припинять газопостачання. Це пов'язують з підготовкою до функціонування системи в опалювальний сезон.