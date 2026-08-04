У кількох селах Єланецької громади відключать газ: названі дати

У кількох селах Єланецької громади відключать газ. Ілюстративне фото getty images

У Єланецькій громаді у кількох селах з 10 по 14 серпня припинять газопостачання. Це пов'язують з підготовкою до функціонування системи в опалювальний сезон.

Про це повідомили у Єланецькій селищній раді.

Як вказано, з 10 серпня о 8:00 припинять газопостачання у селах Калинівка, Славне та Новоолександрівка.

Відновлять газопостачання за таким графіком:

с. Калинівка — 13 серпня з 8:00 до 16:00;

с. Славне та с. Новоолександрівка — 14 серпня з 9:00 до 14:00.

Нагадаємо, У Єланецькій громаді три гімназії — Великосербулівську, Новоолександрівську та Ясногородську — приєднали до ліцею місцевого №1, утворивши філії. Там навчається мала кількість учнів. Водночас питання стосовно ще двох гімназії ще обговорюватимуть на громадських слуханнях.