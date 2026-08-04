 У кількох селах Єланецької громади відключать газ: названі дати

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Головна Новини Самоврядування 6:31, 04 серпня, 2026

У кількох селах Єланецької громади відключать газ: названі дати

У кількох селах Єланецької громади відключать газ. Ілюстративне фото getty imagesУ кількох селах Єланецької громади відключать газ. Ілюстративне фото getty images

У Єланецькій громаді у кількох селах з 10 по 14 серпня припинять газопостачання. Це пов'язують з підготовкою до функціонування системи в опалювальний сезон.

Про це повідомили у Єланецькій селищній раді.

Як вказано, з 10 серпня о 8:00 припинять газопостачання у селах Калинівка, Славне та Новоолександрівка.

Відновлять газопостачання за таким графіком:

  • с. Калинівка — 13 серпня з 8:00 до 16:00;
  • с. Славне та с. Новоолександрівка — 14 серпня з 9:00 до 14:00.

Нагадаємо, У Єланецькій громаді три гімназії — Великосербулівську, Новоолександрівську та Ясногородську — приєднали до ліцею місцевого №1, утворивши філії. Там навчається мала кількість учнів. Водночас питання стосовно ще двох гімназії ще обговорюватимуть на громадських слуханнях.

Автор
Юлія Лук’яненко
Юлія Лук’яненко
Репортерка
Кореспондентка МикВісті з 2026 року, працює в медіа та комунікаціях з 2011 року, спеціалізується на соціальній тематиці, контролі рішень органів місцевого самоврядування та аналізі рішень міської ради.

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