Після невдалого тендеру у Миколаєві знову шукають підрядника для ремонту їдальні ліцею №3

Стан харчоблоку у гімнізії №3. Фото з системи DREAM

Управління капітального будівництва Миколаївської міської ради повторно шукає підрядника для реконструкції кухні та їдальні у ліцеї №3.

Про це свідчать дані системи публічних закупівель Prozorro, пишуть «МикВісті».

Попередній тендер на 27,5 мільйонів гривень, який оголосили 23 червня, виявився невдалим. Пропозицію від товариства з обмеженою відповідальністю «БК «Інтербуд» замовник відхилив. У тендерній документації вказано, що під час перевірки документів компанії, яку визначили переможцем тендеру, з'ясувалося, що вона запропонувала використовувати товари та матеріали виробництва Китаю і США. Це не відповідає вимогам законодавства та умовам фінансування за програмою Європейського Союзу.

«Водночас закон та особливості не передбачають можливості скасування рішення про визначення переможця або повторного розгляду його тендерної пропозиції після прийняття відповідного рішення замовником. Таким чином, виявлене порушення не може бути усунуте в межах цієї процедури закупівлі», — йдеться в документі.

Новий тендер оголосили 20 липня. Однак очікувана вартість знизилась до 22,9 мільйона гривень.

Скриншот з системи публічних закупівель Prozorro

Керівник Управління капітального будівництва Миколаївської міської ради Олексій Савчук пояснив, що зміна суми в оголошенні про закупівлю не пов'язана зі скороченням чи зміною виду робіт.

За його словами, з 1 липня 2026 року набули чинності зміни до законодавства, які змінили порядок відображення очікуваної вартості закупівель у системі Prozorro. Відтепер у річному плані закупівель вказується сума без податку на додану вартість (ПДВ).

— Там був такий момент, що коли очікувана вартість визначається з ПДВ, а учасник без ПДВ. Була така різниця. Зараз з 1 липня на законодавчому рівні це змінено. Сума там (у тендері щодо реконструкції харчоблоку у ліцеї №3, —прим.) така ж сама, нічого не змінювалось ні по обсягу, ні по вартості. Просто сума, яка визначена в прозоро, вона без ПДВ, — говорить Олексій Савчук.

У новому тендері до 5 серпня учасники подаватимуть свої пропозиції, після чого буде обрано переможця.

Згідно з документацією, у харчоблоці підрядник має виконати демонтажні роботи, оновити інженерні мережі та посилити окремі конструкції будівлі.

Стан харчоблоку у гімнізії №3. Фото з системи DREAM

Також передбачено встановлення металевих каркасів і фундаментів для нового кухонного обладнання, монтаж вентиляції, котлів, резервуарів для запасу води та жировловлювача. Крім цього, проєкт передбачає перенесення підйомника, часткову заміну перекриттів, встановлення нового технологічного обладнання, а також облаштування приміщень і підходів до обідньої зали з урахуванням потреб людей з інвалідністю та інших маломобільних груп населення.

Проєкт реалізується в межах державної програми модернізації шкільного харчування. Роботи фінансуватимуться за рахунок субвенції з державного бюджету. Також проєкт співфінансується Європейським Союзом у рамках програми Ukraine Facility.

Стан харчоблоку у гімнізії №3. Фото з системи DREAM

Раніше повідомлялося, що у Миколаєві продовжують ремонтувати харчоблоки. Загалом наразі триває ремонт харчоблоків у чотирьох закладах: ліцеях №3 та №40, гімназіях №46 та №52. Гроші виділили з фондів Європейського Союзу за програмою Ukraine Facility. Співфінансують ремонт з місцевого бюджету.

Також нагадаємо, що у Миколаєві через суд намагаються стягнути мільйонний штраф із підрядника, який майже на рік затримав ремонт шкільної їдальні у ліцею №40.

Як повідомили у обласній прокуратурі, договір на ремонт їдальні вартістю майже 25 мільйонів гривень уклали у 2024 році. За умовами підрядник мав завершити роботи за три місяці, однак строки виконання безпідставно продовжили ще на дев’ять місяців. У результаті столова досі не завершена.