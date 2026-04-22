Ще у чотирьох школах Миколаєва ремонтують кухні з їдальнями

У Миколаєві ремонтують харчоблоки у 4 школах. Фото: telegram Олена Зеленська

У Миколаєві продовжують ремонтувати харчоблоки у двох ліцеях та двох гімназіях. Там мають замінити обладнання, внутрішні мережі та відремонтувати всі внутрішні конструкції.

Про це розповів під час брифінгу 22 квітня начальник управління капітального будівництва Миколаєва Олексій Савчук, пишуть «МикВісті».

За словами керівника УКБ, у Миколаєві триває ремонт харчоблоків у чотирьох закладах: ліцеях №3 та №40, гімназіях №46 та №52. Гроші виділили з фондів Європейського Союзу за програмою Ukraine Facility. Співфінансують ремонт з місцевого бюджету.

— По трьох харчоблоках ми пройшли комісійний відбір та очікуємо найближчим часом розгляд комісії по харчоблоку ліцею №3, — сказав Олексій Савчук.

Він додав, що у планах проєктування харчоблоку гімназії №20, щоб далі на конкурсі отримати субвенцію на ремонт.

— Ми повністю замінюємо внутрішнє оздоблення: вікна, двері, підлогу, стелю, стіни. Оновлюємо вентиляцію, опалення, ставимо кондиціонери. Повністю замінюємо електропроводку, водогін. Встановлюємо сучасне кухонне обладнання, яке відповідає всім вимогам на сьогодні. Всі це з урахуванням енергоефективності та доступності людей з обмеженими можливостями, — сказав начальник УКБ Миколаєва.

Ремонт харчоблоків у школах Миколаєва

Ще у вересні 2024 року Кабмін затвердив розподіл субвенції для оновлення шкільних їдалень у Миколаєві. Чотири освітні заклади отримають майже 80 мільйонів гривень на капітальний ремонт та придбання обладнання. Серед них:

Миколаївський ліцей №40: заклад отримає 20 мільйонів 976 тисяч 134 гривень для капітального ремонту харчоблока. У ліцеї навчається 1832 учні, і він отримає статус опорної кухні.

Миколаївський ліцей №3: для цього ліцею, де навчається 1210 учнів, виділено 18 мільйонів 514 тисяч 376 гривень. Ліцей також отримає статус базової кухні.

Миколаївська гімназія №52: отримає 19 мільйонів 554 тисяч 74 гривні на капітальний ремонт харчоблока. Гімназія, де навчається 1609 учнів, стане опорною кухнею.

Миколаївська гімназія №46: для ремонту харчоблока цього закладу виділено 19 мільйонів 835 тисяч 683 гривень. У гімназії навчається 686 учнів, і вона отримає статус базової кухні.

У червні 2025 року виконком перерозподілив кошти на ремонт харчоблоків на ліцей №3 — 6,4 мільйона гривень та гімназії №52 — 7,2 мільйона гривень.

Після цього вже в липні виконком міськради перерозподілив 13 мільйонів гривень на реконструкцію харчоблоків у школах Миколаєва. Згідно з рішенням: