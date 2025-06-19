В мерії Миколаєва перезподіять ₴13,6 млн на модернізацію їдалень у двох школах

Ліцей №3 та гімназія №52 отримають кошти на ремонт харчоблоків. Фото: з відритих джерел

У Миколаєві два навчальні заклади отримають кошти на оновлення харчоблоків.

Виконком Миколаївської міської ради перерозподілив кошти бюджету розвитку на 2025 рік, щоб виділити понад 13,6 мільйона гривень на модернізацію їдалень, пишуть «МикВісті».

Фінансування отримають:

Ліцей №3 — 6,4 мільйона гривень

Гімназія №52 — 7,2 мільйона гривень

Кошти спрямують на придбання обладнання та проведення ремонтних робіт у харчоблоках. Проєкт реалізується у співфінансуванні з держбюджетом — в межах державної програми покращення умов харчування у навчальних закладах.

Ремонт харчоблоків у школах Миколаєва

Ще у вересні 2024 року Кабмін затвердив розподіл субвенції для оновлення шкільних їдалень у Миколаєві. Чотири освітні заклади отримають майже 80 мільйонів гривень на капітальний ремонт та придбання обладнання. Серед них:

Миколаївський ліцей №40: заклад отримає 20 мільйонів 976 тисяч 134 гривень для капітального ремонту харчоблока. У ліцеї навчається 1832 учні, і він отримає статус опорної кухні.

Миколаївський ліцей №3: для цього ліцею, де навчається 1210 учнів, виділено 18 мільйонів 514 тисяч 376 гривень. Ліцей також отримає статус базової кухні.

Миколаївська гімназія №52: отримає 19 мільйонів 554 тисяч 74 гривні на капітальний ремонт харчоблока. Гімназія, де навчається 1609 учнів, стане опорною кухнею.

Миколаївська гімназія №46: для ремонту харчоблока цього закладу виділено 19 мільйонів 835 тисяч 683 гривень. У гімназії навчається 686 учнів, і вона отримає статус базової кухні.

Станом на листопад 2024 року на модернізацію харчоблоків в школах Миколаївської області уклали договорів на загальну суму 246,8 мільйона гривень.