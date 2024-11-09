На ремонт харчоблоків у школах Миколаївщини уклали договорів вже на ₴246,8 млн

Проєкт харчоблоку в Миколаївській гімназії №46. Ілюстрація з платформи «DREAM»

Станом на листопад 2024 року на модернізацію харчоблоків в школах Миколаївської області уклали договорів на загальну суму 246,8 мільйона гривень.

Про це свідчать аналітичні дані громадської органiзацiї «Fiscal Policy Research Center», пишуть «МикВісті».

Наразі вже укладено 17 договорів на ремонт харчоблоків у школа області. Зокрема у Врадіївському ліцеї №2, Миколаївському ліцеї№3, Миколаївській гімназії №46, Миколаївському ліцеї №40. Водночас ще тривають тендери на модернізацію харчоблоків у Южноукраїнському ліцеї №2, Новоодеському ліцеї №1 та Миколаївській гімназії №52.

Договорів на більшу суму коштів на модернізацію шкільних харчоблоків уклали Одеська область (291,9 мільйона гривень) та Сумська область (279,3 мільйона гривень). Найменше – Тернопільська область (49,2 мільйона гривень).

Реклама

Ремонт харчоблоків у школах Миколаєва

Ще у вересні 2024 року Кабмін затвердив розподіл субвенції для оновлення шкільних їдалень у Миколаєві. Чотири освітні заклади отримають майже 80 мільйонів гривень на капітальний ремонт та придбання обладнання. Серед них:

Миколаївський ліцей №40: заклад отримає 20 мільйонів 976 тисяч 134 гривень для капітального ремонту харчоблока. У ліцеї навчається 1832 учні, і він отримає статус опорної кухні.

Миколаївський ліцей №3: для цього ліцею, де навчається 1210 учнів, виділено 18 мільйонів 514 тисяч 376 гривень. Ліцей також отримає статус базової кухні.

Миколаївська гімназія №52: отримає 19 мільйонів 554 тисяч 74 гривні на капітальний ремонт харчоблока. Гімназія, де навчається 1609 учнів, стане опорною кухнею.

Миколаївська гімназія №46: для ремонту харчоблока цього закладу виділено 19 мільйонів 835 тисяч 683 гривень. У гімназії навчається 686 учнів, і вона отримає статус базової кухні.

Днями Управління житлово-комунального господарства та капітального будівництва Вознесенської міської ради замовило ремонт приміщення харчоблока та обідньої зали у ліцеї №10 за 11,5 мільйонів гривень.

А на ремонт харчоблока в Коблівському ліцеї планують витратити майже ₴10 млн