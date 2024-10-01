На ремонт харчоблока в Коблівському ліцеї планують витратити майже ₴10 млн

Харчоблок у Коблівському ліцеї, який буде відремонтовано за кошти держсубвенції. Фото: платформа DREAM

В Коблівському ліцеї капітально відремонтують ремонт та модернізують їдальню та харчоблок. Роботи оцінили попередньо у 9 мільйонів 954 тисячі гривень.

Про це свідчать дані системи публічних закупівель ProZorro, пишуть «МикВісті».

Замовником робіт виступив відділ освіти, молоді та спорту Коблівської сільської ради.

Згідно з даними, опублікованими на платформі «Dream.Проекти», ремонт харчоблоку є необхідним для покращення технологічних процесів у приготуванні страв і підвищення якості та безпеки харчування.

У Коблівському ліцеї, який був побудований у 1975 році та є опорним закладом освіти в громаді, навчається 306 учнів. З них 103 отримують безкоштовне харчування, а 144 – пільгове.

Харчоблок у Коблівському ліцеї, який буде відремонтовано за кошти держсубвенції. Фото: платформа DREAM Харчоблок у Коблівському ліцеї, який буде відремонтовано за кошти держсубвенції. Фото: платформа DREAM

Модернізація харчоблоку включатиме переобладнання для створення м’ясо-рибного цеху, зони обробки овочів та основного приготування страв. Також планується заміна системи вентиляції, дверних блоків, а також ремонт стін і підлоги.

— Оновлення кулінарного та мийного обладнання дозволить швидко і якісно готувати страви відповідно до вимог системи управління безпечністю харчових продуктів, дотримуючись санітарно-гігієнічних стандартів, – йдеться у «Dream.Проекти».

У гарантійному листі, що розміщений на «Dream.Проекти» Коблівська сільрада гарантує, що реалізація проєкту дозволить закладу відновити очне навчання.

Нагадаємо, що у серпні уряд розподілив майже 1,5 мільярда гривень субвенції на модернізацію харчоблоків у школах.

Серед Миколаївських шкіл кошти отримають:

Миколаївський ліцей №40: заклад отримає 20 мільйонів 976 тисяч 134 гривень для капітального ремонту харчоблока. У ліцеї навчається 1832 учні, і він отримає статус опорної кухні.

Миколаївський ліцей №3: для цього ліцею, де навчається 1210 учнів, виділено 18 мільйонів 514 тисяч 376 гривень. Ліцей також отримає статус базової кухні.

Миколаївська гімназія №52: отримає 19 мільйонів 554 тисяч 74 гривні на капітальний ремонт харчоблока. Гімназія, де навчається 1609 учнів, стане опорною кухнею.

Миколаївська гімназія №46: для ремонту харчоблока цього закладу виділено 19 мільйонів 835 тисяч 683 гривень. У гімназії навчається 686 учнів, і вона отримає статус базової кухні.

Загалом коштом державної субвенції в регіонах оновлять 159 їдалень. Заклади зможуть придбати сучасне обладнання й оновити їдальні та харчоблоки. Своєю чергою, Миколаївська область загалом отримає 132 мільйони гривень на оновлення їдалень.

Також, уряд виділив з державного бюджету 38 мільйонів гривень «освітньої» субвенції для навчальних закладів Миколаївської області. Ці кошти витратять на придбання техніки, книжок та меблів.