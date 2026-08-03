У Корабельному районі Миколаєва повністю відкачали воду з поля стадіону у спортшколі №5

Футбольне поле спортшколи №5 було затопленим 3 місяці. Фото: МикВісті

Адміністрація дитячо-юнацької спортивної школи №5 у Корабельному районі Миколаєва повідомила, що затоплене футбольне поле вдалося повністю відновити.

У підтопленому стані поле перебувало останні три місяці, пишуть «МикВісті».

— Через значне затоплення наш стадіон опинився у складній ситуації. На відновлення знадобилося багато часу, але спільними зусиллями нам вдалося впоратися з цією проблемою, — повідомили в адміністрації.

Викачати воду на полі вдалось завдяки помпі, яку придбало Управління з питань фізичної культури і спорту.

Футбольне поле спортшколи №5 було затопленим 3 місяці. Фото: МикВісті Футбольне поле спортшколи №5 було затопленим 3 місяці. Фото: МикВісті Футбольне поле спортшколи №5 було затопленим 3 місяці. Фото: МикВісті

Окрему вдячність висловили батькам вихованців, які підтримали заклад під час ліквідації наслідків підтоплення, а також працівникам, директору, охоронцям і всім робітникам, які власними силами виконали значний обсяг робіт.

Воду з поля відкачували власними силами закладу. Скриншот з відео ДЮСШ №5 Воду з поля відкачували власними силами закладу. Скриншот з відео ДЮСШ №5 Воду з поля відкачували власними силами закладу. Скриншот з відео ДЮСШ №5

Нагадаємо, у травні «МикВісті» повідомили, що у Корабельному районі Миколаєва вже два місяці затоплено футбольне поле на стадіоні спортивної школи №5. Через це діти змушені тренуватися на резервному майданчику, а основне поле фактично виведене з експлуатації.

Пізніше депутати Миколаївської облради заявили, що підтоплення стадіону спортшколи №5 у Корабельному районі, через яке діти не можуть повноцінно тренуватись, може бути пов’язане зі скидами води у Вітовку. Від водоканалу тепер очікують технічного рішення проблеми.