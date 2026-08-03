У Миколаєві жителі Тернівки поскаржилися на стихійне сміттєзвалище

У Тернівці поскаржилися на стихійне сміттєзвалище: влада шукатиме порушників. Фото: Лілія Ниркова

У мікрорайоні Тернівка в Миколаєві біля гнізда, де живуть три лелеки, виявили стихійне сміттєзвалище — в адміністрації Центрального району перевірять чи мають жителі прилеглих вулиць договори на вивезення відходів.

Про проблему повідомила місцева жителька Лілія Ниркова у Contact Center при Миколаївській міській раді.

— Наприкінці вулиці Еміла Дімітрова розташоване гніздо, в якому на даний час мешкають 3 лелеки. Так от навколо цього гнізда утворилося стихійне сміттєзвалище, що псує навколишнє довкілля. Прошу усунути дану проблему і здійснити які-небудь заходи з унеможливлення повторного утворення сміттєзвалищя і притягнення до відповідальності недобросовісних мешканців громади, — написала вона.

У КП «Миколаївкомунтранс» після обстеження підтвердили, що поблизу будинків №1 та №2 на вулиці Еміла Димитрова справді є несанкціоноване сміттєзвалище, яке переважно складається з будівельних, великогабаритних відходів та рослинних решток. На підприємстві повідомили, що готують звернення до адміністрації Центрального району для встановлення осіб, причетних до його утворення.

Якщо власників відходів вдасться встановити, вони мають відшкодувати витрати на прибирання та компенсувати завдані довкіллю збитки. Якщо ж винних не знайдуть, ліквідацію сміттєзвалища проведе КП «Миколаївкомунтранс» за кошти місцевого бюджету — за умови наявності відповідного фінансування.

Голова адміністрації Центрального району Олександр Береза у коментарі «МикВісті» повідомив, що перевірять чи уклали мешканці цієї та прилеглих вулиць договори на вивезення твердих побутових відходів.

— Здійснимо перевірку наявності договорів на вивіз твердих побутових відходів у мешканців цієї вулиці і прилеглих вулиць, — сказав він.

За словами Олександра Берези, проблема з вивезенням сміття у Тернівці існувала й раніше. Він пояснив, що частина мешканців користувалася послугами приватного перевізника, який не є офіційним надавачем послуг із вивезення побутових відходів у Миколаєві.

— Люди користувалися послугами іншого підприємця з вивезення твердих побутових відходів. Він не є офіційним перевізником, а послугу надавав неякісно, тому сміття вивозилося не систематично, — зазначив голова райадміністрації.

Він додав, що нещодавно виконком Миколаївської міської ради ухвалив рішення, яке має врегулювати ситуацію з вивезенням сміття саме у Тернівці.

— Я хочу вірити, що це дозволить врегулювати ситуацію з вивезенням сміття у цьому мікрорайоні, — сказав Олександр Береза.

Також він нагадав що мешканці можуть легально позбутися будівельних та великогабаритних відходів. Для цього можна замовити окрему послугу у КП «Миколаївкомунтранс» або самостійно вивезти сміття на міський полігон, придбавши відповідні талони. Великі обсяги будівельного сміття після ремонту не входять до стандартної послуги з вивезення побутових відходів і мають вивозитися окремо.

Нагадаємо, на виконкомі 22 липня для жителів Тернівки затвердили окремий порядок перерахунку за вивезення сміття. Таким рішенням збираються вирішити проблему з подвійними платіжками у мікрорайоні. Жителям дали 90 днів, щоб подати заяви з пакетом документів для перерахунку.

Раніше повідомлялось, що у Миколаєві біля контейнерних майданчиків знову фіксують стихійні сміттєзвалища. У КП «Миколаївкомунтранс» кажуть, що невідомі привозять відходи вантажівками та залишають їх поруч із контейнерами.