Миколаївці знову скаржаться на гучність сирен: просять замінити радянські «ревуни» на сучасні системи оповіщення

Миколаївці знову скаржаться на гучність сирен. Фото: Кірілл Витвицький, МикВісті

Жителі Миколаєва знову порушили питання надмірної гучності сирен повітряної тривоги. У соцмережах містяни просять міську владу замінити застарілі електромеханічні сирени на сучасні цифрові системи оповіщення або переглянути їхнє розташування.

Скаргу опублікувала Олена Устименко на сторінці Contact Center при Миколаївській міській раді.

Авторка звернення поскаржилася на сирену, встановлену на даху будинку по вулиці Захисників Миколаєва, 23-А. За її словами, звук настільки гучний, що викликає сильний стрес.

«П’ятий рік війни, а нас досі кошмарять радянським металобрухтом! Кожен раз, коли лунає тривога, це відчуття не просто «страху», а нестерпного фізичного тиску — ніби цей ревун волає прямо у тебе в мізку. Це не сповіщення, це засіб психологічного виснаження, який щодня б'є по нервовій системі дітей та літніх людей…Ми живемо в умовах повномасштабної війни вже п'ятий рік. Весь цивілізований світ давно перейшов на електронні сирени з мовним сповіщенням. Вони не видають цей тваринний рев. Вони чітко, направлено й спокійно говорять голосом: яка саме загроза і як поводитись», — йдеться у дописі.

Авторка звернення просить замінити сирену на сучасну цифрову систему оповіщення.

Скриншот звернення Олени Устименко на сторінці Contact Center при Миколаївській міській раді

Публікація викликала жваве обговорення. Чимало містян у коментарях підтримали звернення та повідомили, що подібна проблема існує і в інших районах міста.

Жителі розповідають, що через сирени не можуть нормально спати, особливо влітку, коли доводиться тримати відчиненими вікна. За словами містян, особливо важко це переносять маленькі діти.

«Будь ласка, зверніть увагу на сирену на вулиці Озерній…Моя дитина щоночі прокидається в сильному переляку, плаче й довго не може заспокоїтися. Розуміємо, що оповіщення про небезпеку необхідне, але дуже просимо розглянути можливість заміни або модернізації цієї сирени на сучасну систему оповіщення. Це допоможе зберегти не лише безпеку, а й психічний спокій дітей та дорослих», — написала Катерина Шевченко.

Скриншот коментарів під дописом Олени Устименко на сторінці Contact Center при Миколаївській міській раді

Інші жителі повідомили, що надто гучні сирени працюють біля шкіл №42, дитячого садка №84, на вулицях Озерній, Курортній та в районі зупинки «Шкільна». Деякі зазначають, що одночасно чують одразу кілька сирен, через що рівень шуму стає ще вищим.

Скриншот коментарів під дописом Олени Устименко на сторінці Contact Center при Миколаївській міській раді

Водночас у коментарях пролунали й інші думки. Частина користувачів наголосила, що в умовах війни сирени залишаються необхідним елементом системи оповіщення, а гучний звук потрібен для того, щоб люди гарантовано почули сигнал про небезпеку.

«Хіба звучання тривоги саме страшне в цій війні?!!! Ну заважають тривоги на п'ятий рік війни, надіньте біруші! Коли звучить тривога, це значить щось летить, і якщо пролетіло повз — радійте! Але знайте, що до когось воно все таки долетіло», — пише Валентина Мельниченко.

Скриншот коментарів під дописом Олени Устименко на сторінці Contact Center при Миколаївській міській раді

Скриншот коментарів під дописом Олени Устименко на сторінці Contact Center при Миколаївській міській раді

Зазначимо, що питання модернізації систем оповіщення у Миколаєві порушують не вперше. Раніше містяни вже зверталися до влади зі скаргами на надмірну гучність сирен у Центральному районі міста та просили розглянути можливість їхньої заміни або оновлення.

Тоді у Службі оперативного реагування пояснили, що система оповіщення працює відповідно до вимог законодавства. За постановою Кабінету Міністрів попереджувальний сигнал «Увага всім» має тривати від трьох до п'яти хвилин, після чого люди повинні піти в укриття.

Також там наголосили, що змінити гучність сирен неможливо, в тому числі і через заводські налаштування.

«Встановлена електросирена, з радіусом обертання 360 градусів, налаштована заводом виробником і не регулюється, звук сирени не можливо змінити, тому він однаковий для всіх і використовується як офіційний сигнал оповіщення», — йдеться у повідомленні.

Крім того, у відповіді зазначили, що через дію воєнного стану змінити місце встановлення сирен також неможливо.

Нагадаємо, що нині в Миколаєві працюють дві автоматизовані системи централізованого оповіщення, до складу яких входять 84 електросирени, 224 сигнально-гучномовні пристрої та три модулі керування. Інформацію про повітряну тривогу жителі також отримують через телебачення, радіо, офіційні сайти та Telegram-канали міської влади й ОВА.

Після початку повномасштабної війни систему оповіщення модернізували: у місті встановили 29 нових електросирен, вісім гучномовців і модернізували 69 блоків керування, що дозволило запускати сирени через застосунок «Повітряна тривога». У 2025 році також розпочали реконструкцію місцевої автоматизованої системи централізованого оповіщення, на що з міського бюджету спрямували 2,2 мільйона гривень.