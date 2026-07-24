 «Пляж перетворився на смітник», — миколаївці поскаржились на переповнені урни на березі Намиву

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Головна Новини Самоврядування 17:43, 24 липня, 2026

«Пляж перетворився на смітник», — миколаївці поскаржились на переповнені урни на березі Намиву

Пляж на Намиві перетворювався на смітник через малі урни. Фото з Contact Center при Миколаївській міській радіПляж на Намиві перетворювався на смітник через малі урни. Фото з Contact Center при Миколаївській міській раді

Миколаївці поскаржились на переповнені урни на пляжі в мікрорайоні Намив. Через те що смітників замало, сміття почало розлітатись навколо. На комунальному підприємстві «Миколаївські парки» відреагували на звернення та поставили одну додаткову урну.

Про проблему у Contact Center при Миколаївській міській раді повідомив місцевий житель Олексій Бичковський.

За його словами, на пляжі навпроти будинку по вулиці Лазурній, 52А встановлені замалі урни, які не справляються з кількістю сміття, що залишають відпочивальники.

«Встановлені маленькі урни — їх не вистачає для того, щоб вмістити все сміття, яке викидається відпочиваючими. Їх або потрібно замінити на більші, або частіше прибирати. В даному випадку видно, що люди хочуть поводитись нормально — кидають сміття ні де попало, а несуть в урни, але цими урнами пляж не забезпечено. Підсумок — пляж перетворився на смітник. Влітку це одне з найулюбленіших місць відпочинку містян, і так не гарно», — написав він.

Пляж на Намиві перетворювався на смітник через малі урни. Фото з Contact Center при Миколаївській міській радіПляж на Намиві перетворювався на смітник через малі урни. Фото з Contact Center при Миколаївській міській раді
Пляж на Намиві перетворювався на смітник через малі урни. Фото з Contact Center при Миколаївській міській радіПляж на Намиві перетворювався на смітник через малі урни. Фото з Contact Center при Миколаївській міській раді

Чоловік запропонував замінити наявні урни на більші або збільшити частоту прибирання, адже влітку ця територія є одним із найпопулярніших місць відпочинку миколаївців.

На звернення відреагували на комунальному підприємстві «Миколаївські парки». Там повідомили, що на пляжі вже встановили додаткову урну більшого об'єму.

Відповідь на скаргу від КП Відповідь на скаргу від КП "Миколаївські парки". Скриншот зі сторінки Contact Center при Миколаївській міській раді
Відповідь на скаргу від КП Відповідь на скаргу від КП "Миколаївські парки". Скриншот зі сторінки Contact Center при Миколаївській міській раді

Заборона купання на пляжах у Миколаєві

Із початку повномасштабного вторгнення в Миколаєві діє заборона на купання та функціонування офіційних місць масового відпочинку на воді. Вона була запроваджена рішенням виконавчого комітету від 2 червня 2022 року №348.

Попри це, у спекотні дні містяни продовжують відпочивати та купатися на Намиві, біля Варварівського мосту, на «Стрілці», «Чайці» та інших ділянках узбережжя. Кореспонденти «МикВісті» неодноразово фіксували, що ці місця фактично стали стихійними пляжами.

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Раніше у Миколаївській міськраді пояснювали, що через дію заборони місто не проводить традиційну підготовку до пляжного сезону: не визначає офіційні місця для купання, не облаштовує території, не відкриває рятувальні пости та не організовує інфраструктуру для відпочинку на воді.

Питання безпеки на водоймах знову стало актуальним після двох трагедій. 10 червня 2026 року на Намиві потонув 17-річний хлопець, який стрибнув із пірса у воду. Його тіло водолази знайшли приблизно за 30 метрів від берега. 29 червня у Миколаєві сталася ще одна смертельна трагедія на воді — загинув 18-річний хлопець.

Згодом виконавчий комітет Миколаївської міської ради у відповіді на інформаційний запит пояснив, що цього року не визначав безпечні місця для купання через воєнні ризики.

Водночас у міськраді зазначили, що виконавчі органи продовжують вживати заходів безпеки на водних об'єктах: обстежують прибережні території, встановлюють попереджувальні інформаційні стенди та проводять роз'яснювальну роботу серед населення.

Автор
Альона Коханчук
Альона Коханчук
Репортерка
Кореспондентка МикВісті, журналістка з 2016 року, спеціалізується на публічних закупівлях, місцевій політиці, реформах, контролі рішень органів місцевого самоврядування та аналізі рішень міської ради.
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Цей матеріал підготовлений у рамках проєкту REACH – Партнерства медіа заради підзвітності та довіри, що реалізується International Media Support (IMS) за підтримки Міністерства закордонних справ Данії. Зміст відображає позицію авторів і не обов’язково збігається з позицією уряду Данії. Підтримка Данії зміцнює громадянське суспільство та незалежні медіа в Україні, зокрема в Миколаєві.

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