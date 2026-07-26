У Миколаєві пасажири скаржаться на збої GPS-відстеження автобусів

GPS показує автобус, але його немає: у «Миколаївпастрансі» пояснили причину. Фото: Вікіпедія

Жителі Миколаєва поскаржилися на некоректну роботу GPS-відстеження громадського транспорту. За словами пасажирів, у додатках автобуси відображаються на маршруті або на зупинках, хоча насправді їх там немає.

Відповідні звернення з'явилися на сторінці Contact Center при Миколаївській міській раді у Facebook.

Зокрема, містянка Катерина Тищенко звернула увагу на проблеми з маршрутом №1 до Тернівки. Вона зазначила, що GPS показує прибуття автобуса на зупинку, однак фактично транспорт не приїжджає. Подібні скарги залишили й інші користувачі, які повідомили про аналогічну ситуацію з автобусом №79.

— Уже неодноразово виникає проблема з тим, що неможливо виїхати до Тернівки. У GPS-відстеженні показано, що автобус уже перебуває на зупинці, хоча фактично його там немає, — написала вона.

На скарги відреагувала прессекретарка КП «Миколаївпастранс» Катерина Стоколяс. Вона пояснила, що підприємство не керує мобільними застосунками для відстеження транспорту, а лише передає їм дані.

— Вже певний час під час повітряних тривог GPS-трекери з міркувань безпеки приглушуються. Після відновлення роботи вони не завжди запускаються коректно, через що можливі затримки або некоректне відображення транспорту, — повідомила вона.

За словами Катерини Стоколяс, у місті також є окремі ділянки, де автобуси можуть не відображатися навіть без повітряної тривоги. Вона рекомендувала користуватися розділом «Рух транспорту онлайн» на офіційному сайті КП «Миколаївпастранс», де, за її словами, інформація наразі відображається коректно.