У мерії пояснили, чому пацієнтів з інсультом зараз приймають лише дві лікарні Миколаєва

У мерії пояснили, чому допомогу при інсульті в Миколаєві зараз надають лише дві міські лікарні. Фото: архів МикВісті

У Миколаївській міській раді пояснили, чому наразі пацієнтів з інсультом приймають лише дві міські лікарні. Причиною стали тимчасові несправності комп’ютерних томографів в інших медзакладах, а не їх закриття, як це почали стверджувати в окремих громадах області.

Про це йшлося 5 серпня під час апаратної наради в мерії, пишуть «МикВісті».

Віце-мер Віталій Луков повідомив, що отримав інформацію з Вознесенська про те, що пацієнтів із Нової Одеси з інсультом почали госпіталізувати саме туди через нібито закриття двох лікарень у Миколаєві.

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Начальниця управління охорони здоров’я міської ради Ірина Шамрай пояснила, що пакет НСЗУ на лікування інсультів мають чотири медичні заклади: обласна клінічна лікарня та міські лікарні №1, №4 і №5. Однак наразі допомогу пацієнтам фактично надають лише лікарні №1 та №5.

Обласна лікарня, за її словами, не приймає таких пацієнтів із лютого через несправність комп’ютерного томографа. Аналогічна проблема виникла і в міській лікарні №4, де триває встановлення МРТ. Очікується, що обладнання запрацює до 15 серпня, після чого інсультне відділення знову прийматиме пацієнтів.

Міський голова Олександр Сєнкевич наголосив, що жодну з лікарень у Миколаєві не закривали, а інформація про це є неправдивою. Також він звернув увагу, що в спекотний період традиційно збільшується кількість інсультів через зневоднення організму, та закликав жителів пити достатньо води.

— Треба надати публічну інформацію, що всі наші заклади працюють у стандартному режимі. Я думаю, що цю історію придумали самі працівники Вознесенської лікарні, щоб взяти більше людей з Нової Одеси. Зараз усі отримують оплату за пакетами НСЗУ за проліковані випадки. Насправді велика температура і те, що люди не п’ють воду, призводить до того, що кров згущується, і в гарячу пору року традиційно збільшується кількість інсультів. Тому, будь ласка, вживайте достатньо питної води, – сказав Олександр Сєнкевич.

Раніше, лікар-нейрохірург з Миколаєва розповів, що за останні роки з інсультом звертається більше молоді. Також в Миколаївській обласній клінічній лікарні почали проводити діагностику причини ішемічного інсульту. Лікарі можуть допомогти пацієнтам у перші 4-6 годин після появи перших симптомів.