Майже 150 жінок отримали безоплатне лікування безпліддя на Миколаївщині: уже народилося 9 дітей

Майже 150 жінок отримали безоплатне лікування безпліддя на Миколаївщині. Ілюстративне фото: PROMEDCENTER

У Миколаївській області 148 жінок скористалися безоплатним лікуванням безпліддя із застосуванням допоміжних репродуктивних технологій.

Лише від початку серпня 2026 року в області послугою скористалися 35 жінок, повідомили в управлінні охорони здоров'я Миколаєва.

«З початку програми відбулось 9 пологів. На даний момент 4 вагітних перебувають на обліку», — йдеться в дописі.

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Загалом, в Україні з початку 2026 року безоплатними послугами ДРТ скористалися 6 290 пацієнток.

«Для порівняння: за увесь минулий рік таких пацієнток було майже 7 тисяч», — зазначили в управлінні.

Програма передбачає безоплатне лікування безпліддя у медзакладах, які мають відповідний договір із Національною службою здоров’я України. Вона діє в Україні з 2024 року.

Цьогоріч НСЗУ передбачила на цей напрям понад 699,8 мільйона гривень. Загалом послуги ДРТ зараз надають 54 медзаклади в Україні: 46 приватних, 6 комунальних і 2 державні.

За умовами програми, якщо вагітність настала, держава оплачує один повний цикл ДРТ на рік. Якщо вагітність не настала, протягом календарного року може бути оплачений ще один повний або неповний цикл.

Знайти медзаклад, який має договір із НСЗУ на надання цих послуг, можна на дашборді НСЗУ в розділі укладених договорів, обравши пакет №63 «Лікування безпліддя за допомогою допоміжних репродуктивних технологій». Також інформацію можна отримати за номером контакт-центру НСЗУ 16-77.

Раніше повідомлялося, що у медичних закладах Миколаєва з 1 серпня розпочали навчання 28 лікарів-інтернів першого року. Ще 25 молодих спеціалістів вже працюють у міських лікарнях та центрах первинної меддопомоги.