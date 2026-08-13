 Баскетболіст з Миколаєва продовжить кар’єру в Литві

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Головна Новини Спорт 13:09, 13 серпня, 2026

Баскетболіст з Миколаєва продовжить кар’єру в Литві

Баскетболіст з Миколаєва продовжить кар’єру в Литві. Фото: МикВістіБаскетболіст з Миколаєва продовжить кар’єру в Литві. Фото: МикВісті

Вихованець миколаївського баскетболу Максим Зайцев продовжить кар’єру за кордоном. У новому сезоні він виступатиме за литовський клуб «Акменес Краштас».

Про перехід баскетболіста повідомили на офіційній сторінці МБК «Ніко-Баскета».

Минулий сезон Зайцев провів у складі миколаївського «Ніко-Баскета». У середньому за матч він набирав 7,9 очка, робив 2,9 підбирання та 1,3 передачі. Також баскетболіст у середньому здійснював 1,1 перехоплення за гру.

У новому сезоні 2026/27 баскетболіст виступатиме за «Акменес Краштас» у Литві.

Нагадаємо, що баскетболіст «Ніко-Баскета» Максим Грищук у складі молодіжної збірної України U-20 став чемпіоном Європи у Дивізіоні B. У фіналі українці перемогли Ісландію, а завдяки виходу до фіналу достроково забезпечили собі повернення до елітного Дивізіону А.

Автор
Кристина Леонова
Кристина Леонова
Кореспондентка
Кореспондентка МикВісті з травня 2026 року, спеціалізується на спортивній і культурній тематиці та здобуває журналістську освіту в Чорноморському національному університеті імені Петра Могили.

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