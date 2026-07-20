Баскетболіст «Ніко-Баскета» Максим Грищук став чемпіоном Європи U-20

Збірна України – чемпіон Європи U-20 у Дивізіоні В. Фото: FIBA

Баскетболіст «Ніко-Баскета» Максим Грищук у складі молодіжної збірної України U-20 став чемпіоном Європи у Дивізіоні B. У фіналі українці перемогли Ісландію, а завдяки виходу до фіналу достроково забезпечили собі повернення до елітного Дивізіону А.

Про це повідомили у Федерації баскетболу України.

Чоловіча молодіжна збірна України U-20 стала переможцем чемпіонату Європи з баскетболу в Дивізіоні B. У фінальному матчі українці обіграли збірну Ісландії з рахунком 74:64 та здобули золоті медалі турніру.

Разом із національною командою чемпіоном Європи став форвард МБК «Ніко-Баскет» Максим Грищук. Баскетболіст провів результативний турнір і був одним із лідерів збірної на шляху до титулу.

Максим Грищук став чемпіоном Європи U-20. Фото: FIBA Максим Грищук став чемпіоном Європи U-20. Фото: FIBA

У фінальному матчі Грищук став одним із найефективніших гравців зустрічі. За 34 хвилини на майданчику він набрав 16 очок, зробив 13 підбирань, віддав дві результативні передачі, здійснив два перехоплення та два блок-шоти. Його рейтинг ефективності склав 25.

Ще до фіналу збірна України гарантувала собі повернення до елітного Дивізіону А. У півфіналі команда перемогла Португалію з рахунком 81:61. У цьому матчі миколаївець набрав 23 очки, 11 підбирань, два перехоплення та два блок-шоти. Рейтинг ефективності становив 32.

У чвертьфіналі проти Ірландії Україна перемогла з рахунком 72:62. Миколаївський баскетболіст оформив дабл-дабл — 28 очок і 10 підбирань, а також два перехоплення. Його рейтинг ефективності склав 32.

Збірна України – чемпіон Європи U-20 у Дивізіоні В. Фото: FIBA Збірна України – чемпіон Європи U-20 у Дивізіоні В. Фото: FIBA Збірна України – чемпіон Європи U-20 у Дивізіоні В. Фото: FIBA

У Федерації баскетболу зазначили, що для України це перше в історії золото чемпіонату Європи U-20 у Дивізіоні В. Раніше молодіжна збірна двічі ставала срібним призером (2007, 2024) та двічі виборювала бронзові нагороди (2014, 2022).

Раніше спортсмени Миколаївського баскетбольного клубу «Ніко-Баскет» стали віцечемпіонами Молодіжної ліги.