 Сім лікарень Миколаївщини мали проблеми з фінансуванням хірургії: пакет продовжили до кінця року

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Головна Новини Самоврядування 17:00, 09 серпня, 2026

Сім лікарень Миколаївщини мали проблеми з фінансуванням хірургії: пакет продовжили до кінця року

Хірургічне відділення у Миколаєві. Ілюстративне фото Миколаївської міськрадиХірургічне відділення у Миколаєві. Ілюстративне фото Миколаївської міськради

На Миколаївщині у семи лікувальних закладах були проблеми з продовженням фінансування пакету для хірургічної допомоги. На сьогодні його продовжили до кінця року.

Про це стало відомо на засіданні комісії з питань соцполітики, охорони здоров'я Миколаївської облради 7 серпня, пишуть «МикВісті».

Депутат Андрій Закусілов зауважив на окремому статусі лікарень, які розташовані у прифронтовій зоні, адже пацієнтів багато. Начальниця обласного управління охорони Ірина Ткаченко повідомила, що були проблеми з хірургічним пакетом у семи медзакладів області.

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— Були складнощі у нас для продовження хірургічного пакету. У нас була проблематика станом на липень: сім лікувальних закладів області не мали можливості отримати пакет. Однак була досить напружена робота з Міністерством охорони здоров'я і саме лікувальні заклади, які перебувають в зоні активних і можливих бойових дій, отримали продовження цього пакету до кінця року, тобто фактично не випали зі спроможної мережі, — повідомила начальниця управління охорони здоров'я Ірина Ткаченко.

Проте, за її словами, керівникам медзакладів озвучили, що є критерій надання хірургічної допомоги. І лікарні мають його дотримуватися, щоб утримувати фінансування.

— Якщо ви не зможете його виконати і вийдете із зони активних і можливих бойових дій, на жаль, у вас буде ситуація, що ви не зможете контрактуватися за цим пакетом. І це вже відповідальність керівника закладу, — додала Ірина Ткаченко.

Нагадаємо, у Доманівській громаді опинилося під загрозою гінекологічно-хірургічне відділення у багатопрофільній лікарні. Нацслужба здоров'я з 1 липня припинила фінансування хірургічних відділень, якщо там роблять менше 600 великих операцій. Тому до кінця року відділення у Доманівці фінансуватимуть за рахунок громади.

Автор
Юлія Лук’яненко
Юлія Лук’яненко
Репортерка
Кореспондентка МикВісті з 2026 року, працює в медіа та комунікаціях з 2011 року, спеціалізується на соціальній тематиці, контролі рішень органів місцевого самоврядування та аналізі рішень міської ради.

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