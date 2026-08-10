На ремонт дитсадка «Сонечко» у Коблевому витратили ₴80 млн: ще встановлюватимуть сонячні колектори

Дитячий садок «Сонечко» у Коблевому, фото: Facebook-сторінка закладу

На реконструкцію дитячого садка «Сонечко» у Коблевому загалом витратили 81 мільйон 687 тисяч гривень. Понад 61,6 мільйона гривень із цієї суми спрямували вже після початку повномасштабного вторгнення.

Про це «МикВісті» повідомили у Миколаївській обласній військовій адміністрації.

До 24 лютого 2022 року на ремонт закладу витратили 20 мільйонів 728 гривень. Його ремонтували за програмою «Велике будівництво».

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Після початку повномасштабної війни на реконструкцію дитсадка спрямували ще 61 мільйон 686 тисяч гривень. Із них 40,1 мільйона гривень виділили з державного бюджету, 5 мільйонів гривень — з обласного, решту профінансували з місцевого бюджету.

В ОВА зазначили, що під час реконструкції у будівлі влаштували нову шатрову покрівлю, утеплили фасад, облаштували укриття, замінили інженерні мережі та комунікації, перепланували й оздобили приміщення відповідно до сучасних вимог для закладів дошкільної освіти, а також виконали благоустрій території.

Водночас заклад продовжують модернізувати — зараз оголосили тендер на 2,6 мільйона гривень для облаштування системи гарячого водопостачання із встановленням автономних джерел — сонячних вакуумних колекторів.

Очікувана вартість закупівлі становить 2 мільйони 626 тисяч 645 гривень, фінансування передбачене з місцевого бюджету.

Наразі триває прийом тендерних пропозицій, який завершиться 12 серпня. Завершити роботи підрядник має до 21 грудня 2026 року.

Нагадаємо, на сесії міської ради ухвалили рішення ліквідувати дитячий садок №138 у мікрорайоні Балабанівка Корабельного району Миколаєва. В управлінні освіти кажуть, що заклад не працює з початку повномасштабної війни, а відновити там освітній процес неможливо через занедбаний стан і відсутність укриття. «МикВісті» відвідали дитсадок та оглянули його стан.