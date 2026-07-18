 У Коблевому Subaru наїхав на пішохода: чоловік загинув на місці

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Головна Новини Інциденти 10:01, 18 липня, 2026

У Коблевому Subaru наїхав на пішохода: чоловік загинув на місці

У Коблевому Subaru наїхав на пішохода: чоловік загинув на місці. Фото: НаполіціяУ Коблевому Subaru наїхав на пішохода: чоловік загинув на місці. Фото: Наполіція

Вчора, 17 липня, близько 22:45 сталася ДТП у с. Коблеве на Миколаївщині. Внаслідок аварії загинув 52-річний пішохід.

Про це повідомили у Головному управлінні поліції у Миколаївській області.

ДТП сталася по вул. по вул. Одеській у Коблевому. Поліція зазначила, що за кермом Subaru Forester був 38-річний водій. Він збив пішохода, яка перетинав проїзну частину у невстановленому місці.

«Внаслідок автопригоди 52-річний пішохід від отриманих тілесних ушкоджень загинув на місці», — повідомили правоохоронці.

У Коблевому Subaru наїхав на пішохода: чоловік загинув на місці. Фото: НаполіціяУ Коблевому Subaru наїхав на пішохода: чоловік загинув на місці. Фото: Наполіція

Поліція розпочала розслідування кримінального провадження за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України «Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинило смерть потерпілого». За цією статтею передбачене покарання до восьми років позбавлення волі з позбавленням права керувати транспортними засобами до трьох років або без нього.

Також поліція шукає свідків ДТП.

Нагадаємо, на трасі Миколаїв-Одеса 4 липня сталася ДТП за участю автомобіля Nissan Murano, мікроавтобуса Mercedes Sprinter та вантажівки Volvo. За версією слідства, водій Nissan виїхав на зустрічну смугу, створивши аварійну ситуацію. Унаслідок цього мікроавтобус із пасажирами з'їхав на узбіччя, перекинувся та зіткнувся з вантажівкою. Загинули 12 людей, ще шестеро отримали травми.

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Після аварії правоохоронці розшукали та затримали водія Nissan. Йому повідомили про підозру за частиною 3 статті 286 Кримінального кодексу України.

Після аварії була доповідь міністра внутрішніх справ Ігоря Клименка щодо трагічної ДТП. У зв'язку зі смертельною аварією у Миколаєві 5 липня оголосили День жалоби.

А вже 7 липня суд відправив під арешт водія Nissan у справі смертельної ДТП.

Свою історію розповіла 15-річна дівчина, яку врятували поліцейські після смертельної аварії під Миколаєвом. За словами дівчини, водій мікроавтобуса намагався обганяти інші автомобілі.

Автор
Юлія Лук’яненко
Юлія Лук’яненко
Репортерка
Кореспондентка МикВісті з 2026 року, працює в медіа та комунікаціях з 2011 року, спеціалізується на соціальній тематиці, контролі рішень органів місцевого самоврядування та аналізі рішень міської ради.

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