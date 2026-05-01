Як виглядає дитсадок, який ліквідувала міськрада через занедбаність та відсутність укриття? Показуємо

Учора на сесії міської ради ухвалили рішення ліквідувати дитячий садок №138 у мікрорайоні Балабанівка Корабельного району Миколаєва. В управлінні освіти кажуть, що заклад не працює з початку повномасштабної війни, а відновити там освітній процес неможливо через занедбаний стан і відсутність укриття.

«МикВісті» відвідали дитсадок та оглянули його стан.

Будівля дитячого садка розташована на просторій території з облаштованим подвір’ям. Навколо — зелені насадження, дерева, клумби з квітами та доглянуті доріжки. На території є дитячий майданчик із гірками, гойдалками та ігровими конструкціями, а також окрема котельня, яка забезпечує заклад теплопостачанням. Загалом територія має доглянутий вигляд.

Усередині приміщення садка облаштоване для перебування дітей: є дві ігрові кімнати, дві спальні та вбиральня. Кімнати оснащені необхідними меблями — шафами, ліжками, столами та стільцями. У приміщеннях також є іграшки, навчальні матеріали та дитяча література. Санітарні кімнати обладнані відповідно до потреб дітей.

Цього тижня на засіданні постійної комісії з питань охорони здоров’я та соціального захисту населення начальниця управління освіти Ганна Личко зазначила, що дитсадок ліквідують через відсутність можливості облаштувати укриття.

— Заклад дошкільної освіти розташований у колишній житловій будівлі. На сьогодні там немає вихованців, відсутнє навіть найпростіше укриття, і фактично немає де його облаштувати. Потужність цього закладу — 26 дітей, раніше це були дві групи, — говорить Ганна Личко.

Дитсадок №138. Скриншот з трансляції комісії

Директорка дитсадка Людмила Андрейченко працює тут два місяці, попередній керівник звільнився за станом здоров’я. За її словами, наразі діти з Балабанівки відвідують найближчий садок №134.

— Я тут працюю лише два місяці. Зараз паралельно відповідаю за два садочки, цей взяла під опіку, щоб велася документація. Поруч є дитсадок №134 — він найближчий, на межі з Балабанівки та Корабельного району. Туди зараз ходять усі діти, — розповіла Людмила Андрейченко.

Відстань між дитячим садком № 138 та дитячого садочку №134 складає 1,4 кілометри. Скриншот з Google Maps

Вона додала, що кількість дітей у громаді суттєво зменшилася, а звернень від батьків щодо ліквідації закладу не надходило.

— Найбільша проблема зараз — це кількість дітей. Якщо до війни їх було втричі більше, то зараз залишилася лише третина. Жодних скарг від батьків не було, принаймні за той час, що я тут працюю, — зазначила директорка.

Під час сесії міськради мер міста Олександр Сєнкевич запевнив депутатський корпус та суспільство, що будівлі не приватизуватимуть, а законсервують, а взимку вони будуть на мінімальному опаленні.

— У нас бували часи, коли ми шукали місця для дитсадків. 2018 рік, 2017 рік — ми навіть думали придбати якісь будівлі під садок. Була потреба, були черги, переповнені групи. Може так статися, що найближчим часом закінчиться війна, люди почнуть повертатися, і за 2-3 роки з'являться діти, яких потрібно відправляти в ясла., — зазначив він.

Дитячий садочок №138 у Балабанівці, який ліквідувала міськрада. Фото: МикВісті, Сергій Овчаришин. Фото: МикВісті, Сергій Овчаришин

Стан дитячого садка №138 у Балабанівці, який ліквідувала міськрада. Фото: МикВісті, Сергій Овчаришин

Стан дитячого садка №138 у Балабанівці, який ліквідувала міськрада. Фото: МикВісті, Сергій Овчаришин

Стан дитячого садка №138 у Балабанівці, який ліквідувала міськрада. Фото: МикВісті, Сергій Овчаришин

Стан дитячого садка №138 у Балабанівці, який ліквідувала міськрада. Фото: МикВісті, Сергій Овчаришин

Стан дитячого садка №138 у Балабанівці, який ліквідувала міськрада. Фото: МикВісті, Сергій Овчаришин

Стан дитячого садка №138 у Балабанівці, який ліквідувала міськрада. Фото: МикВісті, Сергій Овчаришин

Стан дитячого садка №138 у Балабанівці, який ліквідувала міськрада. Фото: МикВісті, Сергій Овчаришин

Стан дитячого садка №138 у Балабанівці, який ліквідувала міськрада. Фото: МикВісті, Сергій Овчаришин

Стан дитячого садка №138 у Балабанівці, який ліквідувала міськрада. Фото: МикВісті, Сергій Овчаришин

Стан дитячого садка №138 у Балабанівці, який ліквідувала міськрада. Фото: МикВісті, Сергій Овчаришин

Стан дитячого садка №138 у Балабанівці, який ліквідувала міськрада. Фото: МикВісті, Сергій Овчаришин

Стан дитячого садка №138 у Балабанівці, який ліквідувала міськрада. Фото: МикВісті, Сергій Овчаришин

Стан дитячого садка №138 у Балабанівці, який ліквідувала міськрада. Фото: МикВісті, Сергій Овчаришин

Стан дитячого садка №138 у Балабанівці, який ліквідувала міськрада. Фото: МикВісті, Сергій Овчаришин

Стан дитячого садка №138 у Балабанівці, який ліквідувала міськрада. Фото: МикВісті, Сергій Овчаришин

Стан дитячого садка №138 у Балабанівці, який ліквідувала міськрада. Фото: МикВісті, Сергій Овчаришин

Стан дитячого садка №138 у Балабанівці, який ліквідувала міськрада. Фото: МикВісті, Сергій Овчаришин

Стан дитячого садка №138 у Балабанівці, який ліквідувала міськрада. Фото: МикВісті, Сергій Овчаришин

Стан дитячого садка №138 у Балабанівці, який ліквідувала міськрада. Фото: МикВісті, Сергій Овчаришин

Чому Миколаїв хоче ліквідувати три дитячих садки?

Управління освіти Миколаєва ініціювало рішення про ліквідацію трьох дитсадків: №104 (ясла-садок по вулиці Торговій у Корабельному районі), 128 (ясла-садок на перетині Маріупольської та Павла Скоропадського (колишня Адмірала Макарова) та 138 (ясла-садок по вулиці Олега Кравця у Балабанівці). Офіційна причина — відсутність та неможливість облаштування укриття. Це означає, що у випадку позитивного голосування на сесії, таких закладів освіти у Миколаєві більше не буде, і їхня загальна кількість зменшиться.

Під час комісії голова освітньої комісії Ганна Норд на комісії сказала, що ліквідувати пропонують саме заклади, а будівлі залишаться у міста.

А після ліквідації трьох дошкільних навчальних закладів, яку ініціювало управління освіти Миколаєва, управління комунального майна та міська рада будуть вирішувати, яким чином їх використовувати.

Що про ліквідацію думають депутати міськради?

Депутатка Олена Кісельова підтримала доцільність ліквідації ДНЗ, заявивши, що місту невигідно їх утримувати. Вона каже, що за ліквідацією стоїть ширше питання, ніж те, що вони не мають укриттів та їх там неможливо зробити. Протягом війни заклади перебувають на простої, але весь цей час потрібно було утримувати будівлі та штат.

Депутат Артем Ільюк заявив, що може підтримати юридичну ліквідацію трьох дитячих садків, однак заявляє, що не підтримає подальшу приватизацію цих будівель.

Колишня заступниця Миколаївського міського голови Таміла Бугаєнко також прокоментувала пропозицію управління освіти щодо ліквідації трьох дитсадків. Вона вважає, що це може призвести до дефіциту місць у дошкільних закладах після завершення війни.

Міський голова Миколаєва 2014–2016 років Юрій Гранатуров заявив, що питання дитячих садків є критично важливим для міста, особливо в умовах, коли населення змінюється і потреба в дошкільній освіті знову зростає. За його словами, ситуація з садками в Миколаєві вже неодноразово проходила різні етапи — від надлишку до дефіциту місць.

Депутатка Миколаївської міської ради Ганна Ременнікова вважає, що у разі ліквідації та подальшої приватизації частини дитячих садків кошти від цього мають спрямовуватися на модернізацію діючих закладів.